- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Украина получит дополнительные $16 млн для укрепления сферы здравоохранения: на что будут потрачены средства
Украина получит безвозвратный грант в размере 16 миллионов долларов на развитие системы здравоохранения в рамках финансирования проекта "Укрепление системы здравоохранения и сохранения жизни" HEAL Ukraine.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Финансирование планируется направить на восстановление и ремонт медицинских учреждений, а также закупку необходимого оборудования.
Кроме того, будут созданы не менее 15 Центров ментального здоровья и закупка оборудования для них. Часть финансирования будет направлена на реализацию мер, связанных с созданием специализированных детских психиатрических отделений при детских больницах.
О HEAL Ukraine
HEAL Ukraine – специализированный медицинский фонд, основанный на фоне полномасштабного вторжения России в 2022 году. Это благотворительная организация, проекты которой реализуются на добровольных волонтерских началах. Оборудование и расходные материалы для врачей и парамедиков закупаются благодаря донатам.
Основными целями проекта HEAL Ukraine является восстановление и улучшение доступа к основным медицинским услугам, удовлетворение новых и неотложных потребностей в медицинских услугах и обеспечение финансовой защиты в чрезвычайной ситуации.
Проект включает следующие компоненты:
- удовлетворение новых и безотлагательных потребностей в сфере психического здоровья и реабилитации;
- дальнейшее усовершенствование и укрепление первичной медико-санитарной помощи;
- восстановление и модернизация больничной помощи согласно направлениям реформ;
- поддержка развития потенциала, цифровизации и инноваций.
Средства проекта направляются на реализацию комплекса неотложных мер, целью которых является поддержка восстановления стабильной работы системы здравоохранения, восстановление разрушенных или поврежденных войной медицинских учреждений, модернизация и повышение эффективности.
Напомним, Чехия инвестирует более 100 млн евро в обновление 13 украинских больниц в рамках инициативы Ukraine Facility. Финансирование будет направлено на капитальные ремонты, обновление оборудования и повышение медицинских услуг.