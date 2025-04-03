Україна отримає додаткові $16 млн для зміцнення сфери охорони здоров’я: на що будуть витрачені кошти

Україна отримає безповоротний грант у розмірі 16 мільйонів доларів на розвиток системи охорони здоров'я в рамках фінансування проєкту “Зміцнення системи охорони здоров’я та збереження життя” HEAL Ukraine.

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Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Фінансування планується спрямувати на відновлення та ремонт медичних закладів, а також на закупівлю необхідного обладнання.

Крім того, будуть створені щонайменше 15 Центрів ментального здоров'я та закупівля обладнання для них. Частина фінансування буде спрямована на реалізацію заходів, пов'язаних зі створенням спеціалізованих дитячих психіатричних відділень при дитячих лікарнях.

Про HEAL Ukraine

HEAL Ukraine – спеціалізований медичний фонд, який було засновано на тлі повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Це благодійна організація, проєкти якої реалізовуються на добровільних волонтерських засадах. Обладнання і витратні матеріали для лікарів та парамедиків закупляються завдяки донатам.

Основними цілями проєкту HEAL Ukraine є відновлення та покращення доступу до основних медичних послуг, задоволення нових та невідкладних потреб у медичних послугах та забезпечення фінансового захисту у надзвичайній ситуації.

Проєкт включає такі компоненти:

задоволення нових та невідкладних потреб у сфері психічного здоров'я та реабілітації;

подальше вдосконалення та зміцнення первинної медико-санітарної допомоги;

відновлення та модернізація лікарняної допомоги відповідно до напрямків реформ;

підтримка розбудови потенціалу, цифровізації та інновацій.

Кошти проєкту спрямовуються на реалізацію комплексу невідкладних заходів, метою яких є підтримка відновлення стабільної роботи системи охорони здоров’я, відновлення зруйнованих чи пошкоджених війною медичних закладів, їхня модернізація та підвищення ефективності.

Нагадаємо, Чехія інвестує понад 100 млн євро в оновлення 13 українських лікарень у рамках ініціативи Ukraine Facility. Фінансування буде спрямовано на капітальні ремонти, оновлення обладнання та підвищення рівня медичних послуг.