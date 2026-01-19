Украина получит от Италии промышленные бойлеры для теплоснабжения

В ближайшие дни Украина получит первую партию отопительного оборудования из Италии для поддержки регионов, наиболее пострадавших в результате российских обстрелов энергетической инфраструктуры.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов.

В рамках первого этапа в Украину прибудет 78 промышленных бойлеров суммарной мощностью 116,5 МВт.

Второй этап помощи рассчитан на следующие шесть месяцев. За это время Украина должна получить более 300 бойлеров суммарной мощностью 806 МВт.

Буданов пояснил, что это оборудование планируется использовать для стабилизации теплоснабжения в условиях постоянных ударов по объектам критической инфраструктуры.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины вместе с Министерством энергетики созывает " Энергетический Рамштайн ", на котором рассчитывают получить от партнеров дополнительные взносы и конкретные обязательства.

Так, Германия выделяет более 2,5 млрд гривен на энергетическую поддержку Украины

В ближайшее время Украина ожидает новые двусторонние пакеты энергетической поддержки от других партнеров. На подходе также дополнительные двусторонние пакеты поддержки способностей ПВО.

Чрезвычайное состояние в энергетике

14 января президент Владимир Зеленский объявил введение чрезвычайного положения в энергетике. В Киеве создали штаб по координации ситуации, которая будет действовать постоянно. Руководителем работ по поддержке людей и общин в таких условиях, а также решению практических вопросов президент определил первого вице-премьер-министра – министра энергетики Дениса Шмыгаля.

Президент поручил членам правительства максимально активизировать работу с партнерами для получения необходимого оборудования и дополнительной поддержки. Кабмин должен обеспечить на время такой ситуации максимальную дерегуляцию всех процессов по подключению резервного энергетического оборудования к сетям.

Что означает чрезвычайное положение в энергетике, читайте в материале Delo.ua.