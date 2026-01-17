Запланована подія 2

Германия выделяет более 2,5 млрд грн на энергетическую поддержку Украины

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что Германия выделяет более 2,5 млрд. гривен на энергетическую поддержку Украины.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение Сибиги.

"Я высоко ценю дополнительный пакет в 60 млн евро для зимней и энергетической поддержки Украины, о котором (16 января – ред.) объявил мой друг и коллега министр Иоганн Вадефуль", – отметил Сибига.

По его словам, эта помощь поможет согреть и защитить людей, укрепив системы отопления и теплоснабжения с особым акцентом на прифронтовые регионы.

"Мы ценим непреклонную солидарность Германии", – отметил глава МИД Украины.

Британия также объявила о выделении дополнительных 20 миллионов фунтов стерлингов (23 млн долларов) в поддержку и восстановление энергетической инфраструктуры Украины на фоне усиленных российских атак.

Напомним, вчера утром Министерство иностранных дел Украины вместе с Министерством энергетики созывает "Энергетический Рамштайн ", на котором рассчитывают получить от партнеров дополнительные взносы и конкретные обязательства.

Автор:
Татьяна Гойденко