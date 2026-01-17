Запланована подія 2

Німеччина виділяє понад 2,5 млрд грн на енергетичну підтримку України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що Німеччина виділяє понад 2,5 млрд гривень на енергетичну підтримку України.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на допис Сибіги.

"Я високо ціную додатковий пакет у 60 млн євро для зимової та енергетичної підтримки України, про який (16 січня – ред.) оголосив мій друг і колега міністр Йоганн Вадефуль", – зазначив Сибіга.

За його словами, ця допомога допоможе зігріти та захистити людей, зміцнивши системи опалення та теплопостачання, з особливим акцентом на прифронтові регіони.

"Ми цінуємо непохитну солідарність Німеччини", – зазначив глава МЗС України.

Додамо, Британія також оголосила про виділення додаткових 20 мільйонів фунтів стерлінгів (23 млн доларів) на підтримку та відновлення енергетичної інфраструктури України на тлі посилених російських атак.

Нагадаємо, учора вранці Міністерство закордонних справ України разом з Міністерством енергетики скликає "Енергетичний Рамштайн", на якому розраховують отримати від партнерів додаткові внески та конкретні зобовʼязання.

Автор:
Тетяна Гойденко