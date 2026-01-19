Запланована подія 2

Україна отримає від Італії промислові бойлери для теплопостачання

Україна отримає від Італії опалювальне обладнання на понад 900 МВт

Найближчими днями Україна отримає першу партію опалювального обладнання з Італії для підтримки регіонів, які найбільше постраждали внаслідок російських обстрілів енергетичної інфраструктури.

Як пише Delo.ua, про це повідомив керівник Офісу президента України Кирило Буданов.

У межах першого етапу до України прибудуть 78 промислових бойлерів сумарною потужністю 116,5 МВт. 

Другий етап допомоги розрахований на наступні шість місяців. За цей час Україна має отримати ще понад 300 бойлерів сумарною потужністю 806 МВт.

Буданов пояснив, що це обладнання планують використати для стабілізації теплопостачання в умовах постійних ударів по об’єктах критичної інфраструктури.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України разом з Міністерством енергетики скликає "Енергетичний Рамштайн", на якому розраховують отримати від партнерів додаткові внески та конкретні зобовʼязання.

Так, Німеччина виділяє понад 2,5 млрд гривень на енергетичну підтримку України

Вже найближчим часом Україна очікує нові двосторонні пакети енергетичної підтримки від інших партнерів. На підході також додаткові двосторонні пакети підтримки спроможностей ППО.

Надзвичайний стан в енергетиці

14 січня президент Володимир Зеленський оголосив запровадження надзвичайного стану в енергетиці. У Києві створили штаб щодо координації ситуації, який діятиме постійно. Керівником робіт із підтримки людей і громад у таких умовах, а також вирішення практичних питань президент визначив першого віцепремʼєр-міністра – міністра енергетики Дениса Шмигаля.

Президент доручив урядовцям максимально активізувати роботу з партнерами для отримання необхідного обладнання та додаткової підтримки. Кабмін повинен забезпечити на час саме такої ситуації максимальну дерегуляцію всіх процесів із підключення резервного енергетичного обладнання до мереж.

Що означатиме надзвичайний стан в енергетиці, читайте в матеріалі Delo.ua.

Автор:
Світлана Манько