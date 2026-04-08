Украина предложила Сирии пшеницу в обмен на фосфаты: детали визита Зеленского

Владимир Зеленский с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа в Дамаске / Офис президента

В ходе состоявшегося 5 апреля 2026 года официального визита президента Владимира Зеленского в Сирию Украина предложила сирийской стороне соглашение о поставках пшеницы в обмен на фосфаты по льготной цене. 

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает панарабское издание Asharq Al-Awsat.

Этот шаг рассматривается как попытка потеснить позиции российских компаний, контролирующих сейчас около 70% сирийской добычи фосфатов и реализующих их на европейских рынках.

По оценкам полковника в отставке Имада Шахуда, среди приоритетных задач украинской делегации – блокирование каналов сбыта украденного украинского зерна, которое РФ пытается реализовать в регионе по заниженным ценам, в частности, в Египте, являющемся крупным импортером зерновых культур.

"Зеленский пытается прекратить продажу украденного украинского зерна и обеспечить безопасность сирийских фосфатов", – подчеркнул Шахуд, отметив, что Киев одновременно рассматривает Сирию как перспективную площадку для продвижения собственных военных разработок.

Отдельное внимание стороны уделили сотрудничеству в сфере оборонных технологий, в частности, модернизации военной техники и развитию беспилотных систем. Руководитель исследовательского отдела Центра "Джуссур" Абдулвахаб Асси отметил, что Украина может предоставить Сирии технологии для эффективного противодействия иранским ракетам и беспилотникам, а также помочь в ремонте сложных агрегатов.

"Украина не является стратегической альтернативой России, а лишь техническим партнером, который мог бы помочь снизить угрозы со стороны иранских ракет и БПЛА, а также оказать содействие в ремонте агрегатов", – считает Асси.

Аналитики считают, что Киев выступает как важный технический партнер, способный усилить безопасность Сирии на фоне ослабления Москвы. При этом Дамаск, по всей видимости, заинтересован в привлечении украинского опыта для восстановления собственного аграрного производства и промышленной базы.

Напомним, несколько дней назад Украина и Саудовская Аравия подписали документ об оборонном сотрудничестве между министерствами обороны двух стран, который закладывает основу для дальнейших контрактов, технологического взаимодействия и инвестиций.

Автор:
Татьяна Бессараб