Україна запропонувала Сирії пшеницю в обмін на фосфати: деталі візиту Зеленського

Володимир Зеленський з президентом Сирії Ахмедом аш-Шараа в Дамаску / Офіс президента

Під час офіційного візиту президента Володимира Зеленського до Сирії, що відбувся 5 квітня 2026 року, Україна запропонувала сирійській стороні угоду про постачання пшениці в обмін на фосфати за пільговою ціною. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє панарабське видання Asharq Al-Awsat.

Зазначається, що це розглядається як спроба потіснити позиції російських компаній, які наразі контролюють близько 70% сирійського видобутку фосфатів і реалізують їх на європейських ринках.

За оцінками полковника у відставці Імада Шахуда, серед пріоритетних завдань української делегації – блокування каналів збуту вкраденого українського зерна, яке РФ намагається реалізувати в регіоні за заниженими цінами, зокрема, в Єгипті, який є великим імпортером зернових культур.

"Зеленський намагається припинити продаж вкраденого українського зерна та забезпечити безпеку сирійських фосфатів", – наголосив Шахуд, зауваживши, що Київ одночасно розглядає Сирію як перспективний майданчик для просування власних військових розробок.

Окрему увагу сторони приділили співпраці у сфері оборонних технологій, зокрема модернізації військової техніки та розвитку безпілотних систем.  Керівник дослідницького відділу Центру "Джусур" Абдулвахаб Ассі зауважив, що Україна може надати Сирії технології для ефективної протидії іранським ракетам і безпілотникам, а також допомогти у ремонті складних агрегатів.

"Україна не є стратегічною альтернативою Росії, а лише технічним партнером, який міг би допомогти знизити загрози з боку іранських ракет і БПЛА, а також надати сприяння в ремонті агрегатів", – вважає Ассі.

Аналітики вважають, що Київ виступає як важливий технічний партнер, здатний посилити безпеку Сирії на тлі послаблення позицій Москви. При цьому Дамаск, вочевидь, зацікавлений у залученні українського досвіду для відновлення власного аграрного виробництва та промислової бази.

Нагадаємо, кілька днів тому Україна та Саудівська Аравія підписали документ про оборонне співробітництво між міністерствами оборони двох країн, який закладає основу для подальших контрактів, технологічної взаємодії та інвестицій.

Автор:
Тетяна Бесараб