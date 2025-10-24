Украина привлекает 2 млрд евро на дополнительный импорт газа

Украина привлечет около 2 млрд евро на срочный дополнительный импорт газа из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру. Финансирование обеспечит внутренние резервы и помощь международным партнерам.

Как информирует Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко во время часа вопросов к правительству, передает корреспондент "Укринформа".

По ее словам, внутренний резерв включает средства из резервного фонда и финансирование банковского сектора и деятельности компании "Нефтегаз".

Вторая часть — это помощь от партнеров через гранты и ссуды, в частности от ЕБРР, ЕИБ, а также грант от Норвегии в 150 млн евро.

Премьер добавила, что во время встречи с министром энергетики Германии объявили о дополнительных 60 млн. евро, которые будут направлены на импорт газа.

Свириденко напомнила, что Украина планировала накопить 13,2 млрд. куб. м газа в хранилищах. Цель была выполнена, но из-за российских атак на газовую инфраструктуру возникла необходимость срочно увеличить объемы импорта газа.

Добавим, Украина вынуждена будет дополнительно импортировать газ из-за потерь собственной добычи, и объемы импорта должны быть равны объемам потерь.