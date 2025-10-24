Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,90

+0,14

EUR

48,55

+0,18

Готівковий курс:

USD

42,10

41,96

EUR

49,07

48,90

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Україна залучає 2 млрд євро на додатковий імпорт газу

євро, транш
Норвегія, ЄБРР та ЄІБ допоможуть Україні з імпортом газу / Depositphotos

Україна залучить близько 2 млрд євро на терміновий додатковий імпорт газу через російські атаки на енергетичну інфраструктуру. Фінансування забезпечать внутрішні резерви та допомога міжнародних партнерів.

Як інформує Delo.ua, про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко під час години запитань до уряду, передає кореспондент "Укрінформу".

За її словами, внутрішній резерв включає кошти з резервного фонду та фінансування банківського сектору і діяльності компанії "Нафтогаз".

Друга частина — це допомога від партнерів через гранти та позики, зокрема від ЄБРР, ЄІБ, а також грант від Норвегії у 150 млн євро.

Прем’єрка додала, що під час зустрічі з міністром енергетики Німеччини оголосили про додаткові 60 млн євро, які будуть спрямовані на імпорт газу.

Свириденко нагадала, що Україна планувала накопичити 13,2 млрд куб. м газу у сховищах. Мета була виконана, але через російські атаки на газову інфраструктуру виникла необхідність терміново збільшити обсяги імпорту газу.

Додамо, Україна змушена буде додатково імпортувати газ через втрати власного видобутку, і обсяги імпорту мають дорівнювати обсягам втрат.

Автор:
Тетяна Гойденко