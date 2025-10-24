Україна залучає 2 млрд євро на додатковий імпорт газу

Україна залучить близько 2 млрд євро на терміновий додатковий імпорт газу через російські атаки на енергетичну інфраструктуру. Фінансування забезпечать внутрішні резерви та допомога міжнародних партнерів.

Як інформує Delo.ua, про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко під час години запитань до уряду, передає кореспондент "Укрінформу".

За її словами, внутрішній резерв включає кошти з резервного фонду та фінансування банківського сектору і діяльності компанії "Нафтогаз".

Друга частина — це допомога від партнерів через гранти та позики, зокрема від ЄБРР, ЄІБ, а також грант від Норвегії у 150 млн євро.

Прем’єрка додала, що під час зустрічі з міністром енергетики Німеччини оголосили про додаткові 60 млн євро, які будуть спрямовані на імпорт газу.

Свириденко нагадала, що Україна планувала накопичити 13,2 млрд куб. м газу у сховищах. Мета була виконана, але через російські атаки на газову інфраструктуру виникла необхідність терміново збільшити обсяги імпорту газу.

Додамо, Україна змушена буде додатково імпортувати газ через втрати власного видобутку, і обсяги імпорту мають дорівнювати обсягам втрат.