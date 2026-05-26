Украина расследует импорт стали из четырех стран из-за заниженных цен

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) приняла решение нарушить антидемпинговое расследование по импорту в Украину плоского проката из углеродистой стали с покрытием. Проверка касается продукции, происходящей из Турции, Вьетнама, Республики Корея и Индии.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материалы Правительственного Курьера.

Поводом для расследования стала жалоба украинских предприятий "Модуль – Украина" и "Полистил", а также соответствующий отчет Министерства экономики. Отечественные производители предоставили доказательства того, что импортная сталь поставлялась по заниженным ценам, что наносит ущерб украинским предприятиям и угрожает рынку в будущем.

Масштабы импорта и детали расследования

По данным исследования рынка за период с 2022 по 2024 годы, поставки стального проката из четырех указанных стран демонстрировали стремительный рост.

Ключевые факты из материалов расследования:

Стремительный рост: объемы импорта металлопродукции из этих стран в абсолютных показателях выросли в 4,5 раза. Относительно объемов украинского производства снабжение увеличилось вдвое.

Давление на цены: начиная с 2023 года, цены на заграничную сталь были значительно ниже себестоимости украинских аналогов. Это искусственно сдерживало развитие внутреннего рынка и снижало рентабельность украинских заводов, несмотря на улучшение других рабочих показателей.

Объект проверки: расследование касается плоского проката с гальваническим или другим покрытием (за исключением специальной лакированной жести, используемой для производства пищевой тары и упаковки).

Проведение расследования было поручено Министерству экономики. Ведомство будет принимать письменные комментарии, подтвержденные факты и заявки на участие в слушаниях от заинтересованных сторон (импортеров, экспортеров и производителей) в течение следующих 30–60 дней.

Напомним, в марте сообщалось о начале антидемпингового расследования по поставкам товаров из Турции и Китая. Весной МКМТ открыла аналогичные производства по импорту сварочного оборудования из КНР, а также стальных прутов и уголков с турецких заводов из-за жалоб украинских металлургических компаний на неравные конкурентные условия.