Україна розслідує імпорт сталі з чотирьох країн через занижені ціни

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (МКМТ) ухвалила рішення порушити антидемпінгове розслідування щодо імпорту в Україну плоского прокату з вуглецевої сталі з покриттям. Перевірка стосується продукції, що походить з Туреччини, В'єтнаму, Республіки Корея та Індії.

Про це повідомляє Delo.ua з посилання на матеріали Урядового Курʼєра.

Приводом для розслідування стала скарга українських підприємств "Модуль - Україна" та "Полістіл", а також відповідний звіт Міністерства економіки. Вітчизняні виробники надали докази того, що імпортна сталь постачалася за заниженими цінами, що завдає шкоди українським підприємствам та загрожує ринку в майбутньому.

Масштаби імпорту та деталі розслідування

За даними дослідження ринку за період з 2022 по 2024 роки, постачання сталевого прокату з чотирьох зазначених країн демонструвало стрімке зростання.

Ключові факти з матеріалів розслідування:

Стрімке зростання: обсяги імпорту металопродукції з цих країн в абсолютних показниках зросли у 4,5 раза. Відносно обсягів українського виробництва постачання збільшилося вдвічі.

Тиск на ціни: починаючи з 2023 року, ціни на закордонну сталь були значно нижчими за собівартість українських аналогів. Це штучно стримувало розвиток внутрішнього ринку та знижувало рентабельність українських заводів, попри покращення інших робочих показників.

Об'єкт перевірки: розслідування стосується плоского прокату з гальванічним чи іншим покриттям (за винятком спеціальної лакованої жерсті, яка використовується для виробництва харчової тари та упаковки).

Проведення розслідування доручили Міністерству економіки. Відомство прийматиме письмові коментарі, підтверджені факти та заявки на участь у слуханнях від зацікавлених сторін (імпортерів, експортерів та виробників) протягом наступних 30–60 днів.

Нагадаємо, у березні повідомлялось про початок антидемпінгового розслідування щодо постачання товарів із Туреччини та Китаю. Навесні МКМТ відкрила аналогічні провадження щодо імпорту зварювального обладнання з КНР, а також сталевих прутків та кутиків із турецьких заводів через скарги українських металургійних компаній на нерівні конкурентні умови.