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Украина с начала года импортировала почти 128 тысяч гражданских дронов: кто самый крупный поставщик

дрон
Украина ввезла более 127 тысяч гражданских дронов / Depositphotos

За период с января по март 2025 в Украину импортировали 127,8 тыс. гражданских беспилотных летательных аппаратов, общей стоимостью 371,3 млн долларов США.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

Как отметили в ведомстве, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, нынешний импорт гражданских БПЛА больше на 103 млн долларов, или на 39%.

Для 98% всех импортированных дронов были применены льготы по уплате таможенных платежей.

В службе добавили, что крупнейшим поставщиком гражданских дронов в Украину остается Китай. В первом квартале 2025 г. объем импорта из этой страны составил 125,7 тыс. штук, что составляет 98% от общего количества ввозимых беспилотников.

Фото 2 — Украина с начала года импортировала почти 128 тысяч гражданских дронов: кто самый крупный поставщик

Напомним, с 19 апреля 2025 г. в Украине начали действовать законодательные новации, предусмотренные законом № 3926-IX "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно имплементации некоторых положений Таможенного кодекса Европейского Союза" и принятые правительством 15 апреля. Эти изменения направлены на гармонизацию национального таможенного законодательства с европейскими нормами и практиками.

Автор:
Татьяна Бессараб