Україна з початку року імпортувала майже 128 тисяч цивільних дронів: хто найбільший постачальник

За період із січня по березень 2025 року в Україну імпортували 127,8 тис. цивільних безпілотних літальних апаратів, загальною вартістю 371,3 млн доларів США.

Про це повідомляє Державна митна служба.

Як зазначили у відомстві, у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року, цьогорічний імпорт цивільних БПЛА є більшим на 103 млн доларів, або на 39%.

Для 98% від усіх імпортованих дронів були застосовані пільги зі сплати митних платежів.

У службі додали, що найбільшим постачальником цивільних дронів до України залишається Китай. У першому кварталі 2025 року обсяг імпорту з цієї країни склав 125,7 тис. штук, що становить 98% від загальної кількості ввезених безпілотників.

Нагадаємо, з 19 квітня 2025 року в Україні почали діяти законодавчі новації, передбачені законом № 3926-IX "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо імплементації деяких положень Митного кодексу Європейського Союзу" та ухвалені урядом 15 квітня. Ці зміни спрямовані на гармонізацію національного митного законодавства з європейськими нормами та практиками.