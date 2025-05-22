Украина снизила уровень серого импорта до рекордных 11,6%

В 2024 году уровень серого импорта в Украину упал до рекордно низких 11,6%, что является лучшим результатом за всю историю наблюдений.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронировать участие

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-центр Государственной таможенной службы.

Серый импорт в Украину

Серый импорт – это товары, попадающие в страну с нарушением таможенных правил. Последствия этого явления ощущают все: уменьшаются поступления в бюджет, растет давление на легальный бизнес и ухудшается безопасность потребителей. Таким образом, уменьшение объемов серого импорта является важным показателем положительных изменений в этой сфере.

По оценкам бизнеса, в 2018 году доля серого импорта составила 25,3%. С тех пор этот показатель упал более чем в два раза, что свидетельствует о существенном сокращении нелегальной части рынка.

В частности, в 2020 году уровень серого импорта был 24,2%, в 2021 – 21,1%, в 2022 – 17,3%, в 2023 – 13,4%, а в 2024 году снизился до 11,6%.

Позитивная тенденция стала возможной благодаря внедрению современных технических средств таможенного контроля и активному международному сотрудничеству. Важной составляющей является также тесное взаимодействие таможни с бизнесом, направленное на создание прозрачной и предполагаемой среды для внешнеэкономической деятельности, отмечают в пресс-службе.

Эти результаты свидетельствуют о существенных изменениях в таможенном администрировании. Они показывают, что даже в условиях военного положения и внешних вызовов бизнес все чаще работает в правовом поле, а государственные органы обеспечивают эффективный контроль.

Напомним, Межведомственная комиссия по международной торговле приняла ряд ключевых решений для защиты украинских производителей от недобросовестной внешней конкуренции. Правительство сосредоточилось на продолжении действия антидемпинговых мер и начало новые расследования по импорту, что может наносить ущерб отечественному производству.