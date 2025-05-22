Україна знизила рівень сірого імпорту до рекордних 11,6%

У 2024 році рівень сірого імпорту в Україні впав до рекордно низьких 11,6%, що є найкращим результатом за всю історію спостережень.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронювати участь

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресцентр Державної митної служби.

Сірий імпорт в Україні

Сірий імпорт — це товари, що потрапляють до країни з порушенням митних правил. Наслідки цього явища відчувають усі: зменшуються надходження до бюджету, зростає тиск на легальний бізнес і погіршується безпека споживачів. Тож зменшення обсягів сірого імпорту є важливим показником позитивних змін у цій сфері.

За оцінками бізнесу, у 2018 році частка сірого імпорту становила 25,3%. З того часу цей показник впав більш ніж удвічі, що свідчить про суттєве скорочення нелегальної частини ринку.

Зокрема, у 2020 році рівень сірого імпорту був 24,2%, у 2021 — 21,1%, у 2022 — 17,3%, у 2023 — 13,4%, а у 2024 році знизився до 11,6%.

Позитивна тенденція стала можливою завдяки впровадженню сучасних технічних засобів митного контролю та активній міжнародній співпраці. Важливою складовою є також тісна взаємодія митниці з бізнесом, спрямована на створення прозорого та передбачуваного середовища для зовнішньоекономічної діяльності, наголошують в пресслужбі.

Ці результати свідчать про суттєві зміни у митному адмініструванні. Вони демонструють, що навіть в умовах воєнного стану та зовнішніх викликів бізнес дедалі частіше працює у правовому полі, а державні органи забезпечують ефективний контроль.

Нагадаємо, Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі ухвалила низку ключових рішень для захисту українських виробників від недобросовісної зовнішньої конкуренції. Уряд зосередився на продовженні дії антидемпінгових заходів та розпочав нові розслідування щодо імпорту, що може завдавати шкоди вітчизняному виробництву.