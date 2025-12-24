Украина сокращает производство молока из-за низких закупочных цен и слабого спроса

Промышленный сектор Украины замедляет темпы производства молока-сырья из-за снижения закупочных цен, излишек готовой продукции и слабого спроса. В ноябре 2025 года объемы производства составили 507 тыс. тонн, что на 61 тыс. тонн меньше, чем в октябре.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Ассоциация производителей молока.

Промышленное производство молока

В январе-ноябре 2025 года объемы надоя в Украине составили 6,38 млн т, что на 299 тыс. т меньше (-4%) по отношению к прошлогоднему периоду. В ноябре 2025 г. доля предприятий в производстве молока-сырья составляла 52%, а хозяйств населения – 48%.

В ноябре 2025 года предприятия произвели 266 тысяч тонн молока-сырья, что на 1 тысячу тонн больше (+0,5%) по сравнению с октябрем и на 35 тысяч тонн больше (+15%), чем в ноябре 2024 года. За январь-ноябрь 2025 года МТФ произвели 2,91 миллиона тонн молока, что на 221 тысячу тонн (+8%) превышает показатели в прошлом году.

В то же время в хозяйствах населения объемы надоя в ноябре составили 241 тысячу тонн, что на 62 тысячи тонн меньше (-21%) по сравнению с октябрем 2025 года и на 63 тысячи тонн меньше (-21%), чем в ноябре 2024 года. За январь-ноябрь приусадебный сектор произвел 3,47 миллиона тонн молока, что на 520 тысяч тонн (-13%) меньше, чем в прошлом.

В январе-ноябре 2025 года сельхозпредприятия нарастили производство молока-сырья в 15 областях Украины.

Наибольший рост зафиксирован в Закарпатской области (+36%), Хмельницкой (+23%), Львовской (+20%), Харьковской (+15%), Ровенской и Тернопольской (+по 12%), Винницкой и Николаевской (+по 10%), Киевской и Полтавской (+по 7%), Волынской и Житомирской 5%) и Ивано-Франковской области (+4%) по сравнению с прошлым годом.

В общей сложности около 55% молока-сырья от всей продукции, произведенной сельхозпредприятиями, приходится на пять областей:

Полтавская область – 435,2 тыс. тонн.

Черкасская область – 356,3 тыс. тонн.

Хмельницкая область – 288 тыс. тонн.

Винницкая область – 263,3 тыс. тонн.

Черниговская область – 260,3 тыс. тонн.

О приусадебном секторе и низких ценах

В Украине объемы производства молока-сырья снижаются преимущественно из-за сокращения приусадебного сектора, теряющего значение в молочной отрасли. Если к 2030 году крестьянские хозяйства не объединятся или не увеличат поголовье, их молоко будет преимущественно использоваться для собственного потребления.

Промышленный сектор пока компенсирует сокращение части хозяйств населения, демонстрируя стабильность производства, несмотря на блекауты и ракетные удары. Однако в ноябре темпы прироста замедлились из-за низких закупочных цен, избытка молока и слабого спроса на внутреннем рынке, а также из-за дисбаланса на мировом рынке молочной продукции.

Аналитики прогнозируют, что в 2026 году производство молока может снизиться до около 6,8 млн. тонн. Сокращение коснется как приусадебного сектора (-10%), так и промышленных МТФ, где крупные фермы будут оптимизировать расходы, а меньшие хозяйства могут закрыться. Стабилизация рынка молока и молочной продукции ожидается во второй половине 2026 года.

О международных рынках

Украинские производители молока, которые смогут сохранить поголовье коров и будут инвестировать в постоянство, получат конкурентные преимущества после 2026 года. Прогнозируется, что в 2027 году мировое предложение молока станет отставать от спроса, рынок войдет в фазу восстановления, а в 2028 году возможен дефицит качественного молока-сырья. В 2029–2030 годах ЕС может столкнуться со структурным дефицитом, что повысит потребность в сухом молоке и сливочном масле. Украина, где стоимость производства сырья ниже, сможет удовлетворить эту потребность и закрепиться на рынке молочных продуктов Северной Африки и Ближнего Востока, поскольку ЕС не сможет конкурировать по себестоимости с товарами США, Латинской Америки и Океании.

Что касается производства говядины, то за январь-ноябрь 2025 года объемы убоя крупного рогатого скота на предприятиях составили 115,86 тыс. тонн, в ноябре - 11,13 тыс. тонн. Больше (57%) убоя совершено на сельхозпредприятиях в следующих областях:

Киевская область - 16,98 тыс. тонн.

Полтавская область - 14,55 тыс. тонн.

Черкасская область - 13,01 тыс. тонн.

Винницкая область - 11,02 тыс. тонн.

Черниговская область - 10,61 тыс. тонн.

Напомним, за 11 месяцев 2025 года Украина экспортировала молочной продукции на 375,43 млн. долларов, что на треть (+35%) больше, чем за аналогичный период прошлого года. Главным драйвером роста в ноябре стало сгущенка.