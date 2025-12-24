Україна скорочує виробництво молока через низькі закупівельні ціни та слабкий попит

Промисловий сектор України сповільнює темпи виробництва молока-сировини через зниження закупівельних цін, надлишки готової продукції та слабкий попит. У листопаді 2025 року обсяги виробництва склали 507 тис. тонн, що на 61 тис. тонн менше ніж у жовтні.

Як пише Delo.ua, про це інформує Асоціація виробників молока.

Промислове виробництво молока

В січні-листопаді 2025 року обсяги надою в Україні становили 6,38 млн т, що на 299 тис. т менше (-4%) відносно минулорічного періоду. У листопаді 2025 року частка підприємств у виробництві молока-сировини становила 52%, а господарств населення – 48%.

У листопаді 2025 року підприємства виробили 266 тисяч тонн молока-сировини, що на 1 тисячу тонн більше (+0,5%) порівняно з жовтнем і на 35 тисяч тонн більше (+15%) ніж у листопаді 2024 року. За січень–листопад 2025 року МТФ виробили 2,91 мільйона тонн молока, що на 221 тисячу тонн (+8%) перевищує показники минулого року.

Водночас у господарствах населення обсяги надою у листопаді становили 241 тисячу тонн, що на 62 тисячі тонн менше (-21%) порівняно з жовтнем 2025 року та на 63 тисячі тонн менше (-21%) ніж у листопаді 2024 року. За січень–листопад присадибний сектор виробив 3,47 мільйона тонн молока, що на 520 тисяч тонн (-13%) менше, ніж торік.

У січні–листопаді 2025 року сільгосппідприємства наростили виробництво молока-сировини у 15 областях України.

Найбільше зростання зафіксовано у Закарпатській області (+36%), Хмельницькій (+23%), Львівській (+20%), Харківській (+15%), Рівненській та Тернопільській (+по 12%), Вінницькій та Миколаївській (+по 10%), Київській та Полтавській (+по 7%), Волинській та Житомирській (+по 6%), Черкаській та Чернігівській (+по 5%) та Івано-Франківській області (+4%) порівняно з минулим роком.

Загалом близько 55% молока-сировини від усієї продукції, виробленої сільгосппідприємствами, припадає на п’ять областей:

Полтавська область – 435,2 тис. тонн.

Черкаська область – 356,3 тис. тонн.

Хмельницька область – 288 тис. тонн.

Вінницька область – 263,3 тис. тонн.

Чернігівська область – 260,3 тис. тонн.

Фото: Асоціація виробників молока

Про присадибний сектор і низькі ціни

В Україні обсяги виробництва молока-сировини знижуються переважно через скорочення присадибного сектора, який втрачає значення у молочній галузі. Якщо до 2030 року селянські господарства не об’єднаються або не збільшать поголів’я, їх молоко переважно використовуватиметься для власного споживання.

Промисловий сектор поки компенсує скорочення частки господарств населення, демонструючи стабільність виробництва, незважаючи на блекаути та ракетні удари. Проте в листопаді темпи приросту уповільнилися через низькі закупівельні ціни, надлишок молока та слабкий попит на внутрішньому ринку, а також через дисбаланс на світовому ринку молочної продукції.

Аналітики прогнозують, що в 2026 році виробництво молока може знизитися до близько 6,8 млн тонн. Скорочення торкнеться як присадибного сектору (-10%), так і промислових МТФ, де великі ферми оптимізуватимуть витрати, а менші господарства можуть закритися. Стабілізація ринку молока та молочної продукції очікується у другій половині 2026 року.

Фото: Асоціація виробників молока

Про міжнародні ринки

Українські виробники молока, які зможуть зберегти поголів’я корів та інвестуватимуть у сталість, отримають конкурентні переваги після 2026 року. Прогнозується, що у 2027 році світова пропозиція молока почне відставати від попиту, ринок увійде у фазу відновлення, а у 2028 році можливий дефіцит якісної молока-сировини. У 2029–2030 роках ЄС може зіткнутися зі структурним дефіцитом, що підвищить потребу у сухому молоці та вершковому маслі. Україна, де собівартість виробництва сировини нижча, зможе задовольнити цю потребу та закріпитися на ринку молочних продуктів Північної Африки та Близького Сходу, оскільки ЄС не зможе конкурувати за собівартістю з товарами США, Латинської Америки та Океанії.

Що стосується виробництва яловичини, то за січень–листопад 2025 року обсяги забою великої рогатої худоби на підприємствах склали 115,86 тис. тонн, у листопаді — 11,13 тис. тонн. Найбільше (57%) забою здійснено на сільгосппідприємствах у таких областях:

Київська область — 16,98 тис. тонн.

Полтавська область — 14,55 тис. тонн.

Черкаська область — 13,01 тис. тонн.

Вінницька область — 11,02 тис. тонн.

Чернігівська область — 10,61 тис. тонн.

Нагадаємо, за 11 місяців 2025 року Україна експортувала молочної продукції на 375,43 млн доларів, що на третину (+35%) більше, ніж за аналогічний період минулого року. Головним драйвером зростання у листопаді стало згущене молоко.