- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Украина сохранила позицию в рейтинге мировых производителей чугуна, однако потеряла в производстве стали
За семь месяцев 2025 года мировое металлургическое производство снизилось. Общий объем выплавки чугуна в мире составил 813,72 млн тонн, что на 1,05% меньше, чем в прошлом году. Производство стали также сократилось на 2,21%, до 934,29 млн тонн. Лидером в производстве чугуна и стали остается Китай, Украина на 13 и 22 позиции соответственно.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию "Укрметаллургпрома".
Производство чугуна
По данным Всемирной металлургической ассоциации Worldsteel, в топ-5 крупнейших производителей чугуна вошли:
- Китай;
- Индия;
- Россия;
- Япония;
- Южная Корея.
Украина, хоть и демонстрирует положительную динамику, однако в топ не попала. За январь-июль 2025 года украинские металлурги выплавили 4,36 млн. тонн чугуна, что на 6,67% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Благодаря этому результату Украина сохранила 13-ю позицию в мировом рейтинге производителей чугуна.
Производство стали
Что касается производства стали, то Украина выплавила 4,26 млн. тонн, что на 7% меньше, чем в прошлом году. Это привело к снижению позиции в рейтинге – с 21-го на 22-е место среди 71 страны-производителя стали.
Лидером в производстве чугуна и стали остается Китай, несмотря на сокращение объемов производства. Доля КНР в мировом производстве стали составляет 54,7%, а чугуна – 62,2%.
В топ-5 крупнейших производителей стали попали следующие страны:
- Китай;
- Индия;
- Япония;
- США;
- Россия.
Напомним, в январе-июне 2025 года Украина продемонстрировала положительную динамику в мировом металлургическом производстве. Мметаллурги нарастили выплавку чугуна и снизили темпы производства стали, однако оба показателя позволили стране подняться в международных рейтингах.