Украина сохранила позицию в рейтинге мировых производителей чугуна, однако потеряла в производстве стали

За семь месяцев 2025 года мировое металлургическое производство снизилось. Общий объем выплавки чугуна в мире составил 813,72 млн тонн, что на 1,05% меньше, чем в прошлом году. Производство стали также сократилось на 2,21%, до 934,29 млн тонн. Лидером в производстве чугуна и стали остается Китай, Украина на 13 и 22 позиции соответственно.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию "Укрметаллургпрома".

Производство чугуна

По данным Всемирной металлургической ассоциации Worldsteel, в топ-5 крупнейших производителей чугуна вошли:

Китай; Индия; Россия; Япония; Южная Корея.

Украина, хоть и демонстрирует положительную динамику, однако в топ не попала. За январь-июль 2025 года украинские металлурги выплавили 4,36 млн. тонн чугуна, что на 6,67% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Благодаря этому результату Украина сохранила 13-ю позицию в мировом рейтинге производителей чугуна.

Производство стали

Что касается производства стали, то Украина выплавила 4,26 млн. тонн, что на 7% меньше, чем в прошлом году. Это привело к снижению позиции в рейтинге – с 21-го на 22-е место среди 71 страны-производителя стали.

Лидером в производстве чугуна и стали остается Китай, несмотря на сокращение объемов производства. Доля КНР в мировом производстве стали составляет 54,7%, а чугуна – 62,2%.

В топ-5 крупнейших производителей стали попали следующие страны:

Китай; Индия; Япония; США; Россия.

Напомним, в январе-июне 2025 года Украина продемонстрировала положительную динамику в мировом металлургическом производстве. Мметаллурги нарастили выплавку чугуна и снизили темпы производства стали, однако оба показателя позволили стране подняться в международных рейтингах.