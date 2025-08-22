Україна зберегла позицію у рейтингу світових виробників чавуну, однак втратила у виробництві сталі

За сім місяців 2025 року світове металургійне виробництво знизилося. Загальний обсяг виплавки чавуну у світі склав 813,72 млн тонн, що на 1,05% менше, ніж минулого року. Виробництво сталі також скоротилося на 2,21%, до 934,29 млн тонн. Лідером у виробництві чавуну та сталі залишається Китай, Україна на 13 і 22 позиції відповідно.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію "Укрметалургпрому".

Виробництво чавуну

За даними Світової металургійної асоціації Worldsteel, незважаючи на глобальне падіння, у топ-5 найбільших виробників чавуну увійшли:

Китай; Індія; Росія; Японія; Південна Корея.

Україна, хоча і демонструє позитивну динаміку, однак у топ не потрапила . За січень-липень 2025 року українські металурги виплавили 4,36 млн тонн чавуну, що на 6,67% більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Завдяки цьому результату, Україна зберегла 13-ту позицію у світовому рейтингу виробників чавуну.

Виробництво сталі

Щодо виробництва сталі, то Україна виплавила 4,26 млн тонн, що на 7% менше, ніж минулого року. Це призвело до зниження позиції в рейтингу – з 21-го на 22-ге місце серед 71 країни-виробника сталі.

Наразі лідером у виробництві чавуну та сталі залишається Китай, незважаючи на скорочення обсягів виробництва. Частка КНР у світовому виробництві сталі становить 54,7%, а чавуну — 62,2%.

У топ-5 найбільших виробників сталі увійшли наступні країни:

Китай; Індія; Японія; США; Росія.

Нагадаємо, у січні–червні 2025 року Україна продемонструвала позитивну динаміку у світовому металургійному виробництві. Мметалурги наростили виплавку чавуну та зменшили темпи виробництва сталі, однак обидва показники дозволили країні піднятись у міжнародних рейтингах.