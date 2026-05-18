Украина создала первую собственную КАБ

Первая украинская управляемая авиабомба прошла испытание и готовится к фронту. Создание боеприпаса длилось 17 месяцев. Разработчики отмечают, что новая КАБ не копия западных или советских образцов, а создавалась как отдельное решение с учетом особенностей современной войны.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минобороны.

Новая авиабомба предназначена для поражения укреплений, командных пунктов и других целей противника на десятки километров вглубь после запуска. Боевая часть боеприпаса составляет 250 кг.

Министерство обороны уже закупило первую экспериментальную партию новых авиабомб. В настоящее время пилоты отрабатывают боевые сценарии и адаптируют применение нового вооружения к реальным условиям боевых действий.

В Brave1 отметили, что Украина постепенно переходит от импорта отдельных военных решений к созданию собственных высокотехнологичных систем вооружения. Ожидается, что украинские КАБы в ближайшее время начнут использовать для поражения целей противника, а производство новой разработки будут в дальнейшем масштабировать.

