Україна створила першу власну КАБ

Україна створила першу власну КАБ / Скриншот відео

Перша українська керована авіабомба пройшла випробування і готується до фронту. Створення боєприпасу тривало 17 місяців. Розробники зазначають, що нова КАБ не є копією західних або радянських зразків, а створювалася як окреме рішення з урахуванням особливостей сучасної війни.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міноборони.

Нова авіабомба призначена для ураження укріплень, командних пунктів та інших цілей противника на десятки кілометрів углиб після пуску. Бойова частина боєприпасу становить 250 кг.

Міністерство оборони вже закупило першу експериментальну партію нових авіабомб. Наразі пілоти відпрацьовують бойові сценарії та адаптують застосування нового озброєння до реальних умов бойових дій.

У Brave1 зазначили, що Україна поступово переходить від імпорту окремих військових рішень до створення власних високотехнологічних систем озброєння. Очікується, що українські КАБи найближчим часом почнуть використовувати для ураження цілей противника, а виробництво нової розробки надалі масштабуватимуть.

Нагадаємо, раніше Brave1 представив нову розробку — антидронові набої, які значно підвищують шанси ураження рухомих цілей.

Автор:
Тетяна Гойденко