Украина стала первой страной вне европейского блока, которая присоединится к роуминговой зоне ЕС

С 1 января украинцы смогут пользоваться мобильной связью в 27 странах ЕС по домашним тарифам, без дополнительных переплат. Это стало возможным благодаря решению Евросоюза впервые распространить режим внутреннего рынка на страну, еще не являющуюся его членом.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минцифры.

Отмечается, что присоединение к политике Roam like at Home является результатом упорной работы Минцифры, Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЕК), а также правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции.

14 июля Совет ЕС принял решение интегрировать Украину в свою роуминговую зону с 1 января 2026 года. 16 июля наше государство и страны ЕС договорились о взаимном предоставлении режима внутреннего рынка для сектора роуминга.

Данная инициатива особенно важна для миллионов украинцев, вынужденных уехать за границу из-за войны, и теперь могут поддерживать связь с близкими без дополнительных затрат.

Команды провели значительную работу, внедряя законодательные изменения и ведя переговоры с ЕС, чтобы добиться этого результата. Это событие еще один важный шаг на пути Украины к европейской интеграции.

Напомним, в июне в странские и европейские мобильные операторы согласились продлить до конца 2025 года действие договоренности, что позволяет украинцам пользоваться роумингом в ЕС по сниженным тарифам.