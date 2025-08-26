Запланована подія 2

Україна стала першою країною поза європейським блоком, яка приєднається до роумінгової зони ЄС

жінка, мобільний телефон, роумінг
Україна з січня 2026 року приєднається до роумінгової зони ЄС. / Freepik

З 1 січня українці зможуть користуватися мобільним зв'язком у 27 країнах ЄС за домашніми тарифами, без додаткових переплат. Це стало можливим завдяки рішенню Євросоюзу вперше поширити режим внутрішнього ринку на країну, що ще не є його членом.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінцифри.

Зазначається, що приєднання до політики Roam like at Home — результат наполегливої роботи Мінцифри, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК), а також урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції.

14 липня Рада ЄС ухвалила рішення інтегрувати Україну у свою роумінгову зону з 1 січня 2026 року. 16 липня наша держава та країни ЄС домовились про взаємне надання режиму внутрішного ринку для сектору роумінгу.

Дана ініціатива особливо важлива для мільйонів українців, які були вимушені виїхати за кордон через війну, і тепер можуть підтримувати зв'язок із близькими без додаткових витрат.

Команди провели значну роботу, впроваджуючи законодавчі зміни та ведучи перемовини з ЄС, щоб досягти цього результату. Ця подія є ще одним важливим кроком на шляху України до європейської інтеграції.

Нагадаємо, у червні українські та європейські мобільні оператори погодились продовжити до кінця 2025 року дію домовленості, що дає змогу українцям користуватися роумінгом у ЄС за зниженими тарифами.

Автор:
Тетяна Ковальчук