Украина требует более 500 МВт резервных источников питания для предприятий ЖКХ

Общая потребность в резервных источниках питания для предприятий тепло- и водоснабжения уже превышает 500 МВт.

Об этом информирует Delo.ua, об этом заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба во время встречи с Европейской бизнес-ассоциацией.

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба провел встречу с представителями Европейской бизнес-ассоциации, посвященную совместным усилиям для прохождения сложной зимы. Кулеба поблагодарил ЕБА и всех компаний-участников за поддержку с первых дней полномасштабной войны.

Вместе с заместителями Алексеем Рябыкиным и Константином Ковальчуком были озвучены срочные потребности для стабилизации энергосистемы.

"Россия этой зимой целенаправленно использует холод как оружие. В условиях постоянных ударов должны разворачивать дополнительные мощности и уменьшать нагрузку на систему. Наша потребность - генераторы, которые обеспечивают критические объекты. Параллельно должны максимально быстро восстанавливать поврежденную инфраструктуру. Поэтому речь идет не только о генераторах, а и о более широком перечне оборудования".

Общая потребность резервных источников питания для предприятий тепло- и водоснабжения превышает 500 МВт. Правительство формирует мобильный энергетический резерв, который можно оперативно перевозить в наиболее дефицитные точки страны. На его формирование государство уже выделило 2,5 млрд. грн.

"Объединив усилия правительств стран-партнеров и частного бизнеса, мы пройдем эту сложную зиму", - подытожил вице-премьер.

В Украине начато формирование национального резерва альтернативных источников электроэнергии. В связи с необходимостью устойчивого обеспечения общин электроснабжением в условиях последствий вражеских ударов объявлен сбор коммерческих предложений от дизельных поставщиков.