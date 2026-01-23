Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,17

--0,01

EUR

50,52

--0,15

Наличный курс:

USD

43,43

43,30

EUR

50,92

50,70

ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украина требует более 500 МВт резервных источников питания для предприятий ЖКХ

Украина требует более 500 МВт резервных источников питания
Украина требует более 500 МВт резервных источников питания / Министерство развития общин и территорий Украины

Общая потребность в резервных источниках питания для предприятий тепло- и водоснабжения уже превышает 500 МВт.

Об этом информирует Delo.ua, об этом заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба во время встречи с Европейской бизнес-ассоциацией.

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба провел встречу с представителями Европейской бизнес-ассоциации, посвященную совместным усилиям для прохождения сложной зимы. Кулеба поблагодарил ЕБА и всех компаний-участников за поддержку с первых дней полномасштабной войны.

Вместе с заместителями Алексеем Рябыкиным и Константином Ковальчуком были озвучены срочные потребности для стабилизации энергосистемы.

"Россия этой зимой целенаправленно использует холод как оружие. В условиях постоянных ударов должны разворачивать дополнительные мощности и уменьшать нагрузку на систему. Наша потребность - генераторы, которые обеспечивают критические объекты. Параллельно должны максимально быстро восстанавливать поврежденную инфраструктуру. Поэтому речь идет не только о генераторах, а и о более широком перечне оборудования".

Общая потребность резервных источников питания для предприятий тепло- и водоснабжения превышает 500 МВт. Правительство формирует мобильный энергетический резерв, который можно оперативно перевозить в наиболее дефицитные точки страны. На его формирование государство уже выделило 2,5 млрд. грн.

"Объединив усилия правительств стран-партнеров и частного бизнеса, мы пройдем эту сложную зиму", - подытожил вице-премьер.

В Украине начато формирование национального резерва альтернативных источников электроэнергии. В связи с необходимостью устойчивого обеспечения общин электроснабжением в условиях последствий вражеских ударов объявлен сбор коммерческих предложений от дизельных поставщиков.

Автор:
Татьяна Гойденко