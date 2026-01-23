Запланована подія 2

Україна потребує понад 500 МВт резервних джерел живлення для підприємств ЖКГ

Загальна потреба у резервних джерелах живлення для підприємств тепло- та водопостачання в Україні вже перевищує 500 МВт.

Про це інформує Delo.ua, про це заявив віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба під час зустрічі з Європейською бізнес-асоціацією.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба провів зустріч із представниками Європейської бізнес-асоціації, присвячену спільним зусиллям для проходження складної зими. Кулеба подякував ЄБА та всім компаніям-учасникам за підтримку з перших днів повномасштабної війни.

Разом із заступниками Олексієм Рябикіним та Костянтином Ковальчуком було озвучено нагальні потреби для стабілізації енергосистеми.

"Росія цієї зими цілеспрямовано використовує холод як зброю. В умовах постійних ударів маємо розгортати додаткові потужності та зменшувати навантаження на систему. Наша потреба - генератори, які забезпечують критичні об’єкти. Паралельно маємо максимально швидко відновлювати пошкоджену інфраструктуру. Тому йдеться не лише про генератори, а про ширший перелік обладнання для ремонту мереж", — зазначив Кулеба.

Загальна потреба резервних джерел живлення для підприємств тепло- та водопостачання вже перевищує 500 МВт. Уряд формує мобільний енергетичний резерв, який можна оперативно перевозити у найдефіцитніші точки країни. На його формування держава вже виділила 2,5 млрд грн.

"Об’єднавши зусилля урядів країн-партнерів та приватного бізнесу, ми пройдемо цю складну зиму", — підсумував віцепрем’єр.

Додамо, в Україні розпочато формування національного резерву альтернативних джерел електроенергії. У зв’язку з необхідністю сталого забезпечення громад електропостачанням в умовах наслідків ворожих ударів оголошено збір комерційних пропозицій від постачальників дизельних генераторів.

Автор:
Тетяна Гойденко