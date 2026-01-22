- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
В Україні формують національний резерв генераторів: оголошено збір комерційних пропозицій
В Україні розпочато формування національного резерву альтернативних джерел електроенергії. У зв’язку з необхідністю сталого забезпечення громад електропостачанням в умовах наслідків ворожих ударів оголошено збір комерційних пропозицій від постачальників дизельних генераторів.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на Агентство відновлення.
Потреба охоплює генераторні установки потужністю 1 МВт, 1,5 МВт, 2 МВт, 2,5 МВт та 3 МВт із робочою напругою 6 кВ або 10 кВ.
У разі наявності відповідного обладнання постачальників просять у додатку до комерційної пропозиції надати детальну інформацію, зокрема:
- дату виробництва;
- стан обладнання (нове або вживане);
- заводські сертифікати випробувань;
- відповідність серійних номерів;
- актуальні фотоматеріали з датою зйомки;
- технічні паспорти та конфігурацію;
- вимоги до монтажу та схеми підключення;
- сертифікати CE, ISO, відповідності та походження;
- строк та обсяг гарантії;
- контакти уповноваженого сервісного партнера в Україні або ЄС;
- інформацію щодо роботи обладнання за низьких температур та можливості холодного запуску,
- місце фактичного зберігання генераторів.
Однією з ключових вимог є терміновість поставки.
З урахуванням надзвичайних обставин комерційні пропозиції приймаються до 18:00 22 січня 2026 року.
Вчора уряд ухвалив рішення виділити семи регіонам 2,56 млрд грн з резервного фонду держбюджету на термінову закупівлю обладнання мобільної розподіленої генерації. За ці кошти будуть придбані генератори великої потужності, здатні виробляти як тепло, так і електроенергію.
Нагадаємо, з жовтня 2025 року Росія пошкодила 8,5 ГВт енергогенерації України, зокрема тепло- та гідроелектростанції. Для покриття дефіциту та відновлення пошкоджених потужностей Україні терміново потрібна допомога на $1 млрд.