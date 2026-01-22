В Україні формують національний резерв генераторів: оголошено збір комерційних пропозицій

В Україні розпочато формування національного резерву альтернативних джерел електроенергії. У зв’язку з необхідністю сталого забезпечення громад електропостачанням в умовах наслідків ворожих ударів оголошено збір комерційних пропозицій від постачальників дизельних генераторів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Агентство відновлення.

Потреба охоплює генераторні установки потужністю 1 МВт, 1,5 МВт, 2 МВт, 2,5 МВт та 3 МВт із робочою напругою 6 кВ або 10 кВ.

У разі наявності відповідного обладнання постачальників просять у додатку до комерційної пропозиції надати детальну інформацію, зокрема:

дату виробництва;

стан обладнання (нове або вживане);

заводські сертифікати випробувань;

відповідність серійних номерів;

актуальні фотоматеріали з датою зйомки;

технічні паспорти та конфігурацію;

вимоги до монтажу та схеми підключення;

сертифікати CE, ISO, відповідності та походження;

строк та обсяг гарантії;

контакти уповноваженого сервісного партнера в Україні або ЄС;

інформацію щодо роботи обладнання за низьких температур та можливості холодного запуску,

місце фактичного зберігання генераторів.

Однією з ключових вимог є терміновість поставки.

З урахуванням надзвичайних обставин комерційні пропозиції приймаються до 18:00 22 січня 2026 року.

Вчора уряд ухвалив рішення виділити семи регіонам 2,56 млрд грн з резервного фонду держбюджету на термінову закупівлю обладнання мобільної розподіленої генерації. За ці кошти будуть придбані генератори великої потужності, здатні виробляти як тепло, так і електроенергію.

Нагадаємо, з жовтня 2025 року Росія пошкодила 8,5 ГВт енергогенерації України, зокрема тепло- та гідроелектростанції. Для покриття дефіциту та відновлення пошкоджених потужностей Україні терміново потрібна допомога на $1 млрд.