В Україні формують національний резерв генераторів: оголошено збір комерційних пропозицій

В Україні формують національний резерв генераторів / Depositphotos

В Україні розпочато формування національного резерву альтернативних джерел електроенергії. У зв’язку з необхідністю сталого забезпечення громад електропостачанням в умовах наслідків ворожих ударів оголошено збір комерційних пропозицій від постачальників дизельних генераторів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Агентство відновлення.

Потреба охоплює генераторні установки потужністю 1 МВт, 1,5 МВт, 2 МВт, 2,5 МВт та 3 МВт із робочою напругою 6 кВ або 10 кВ.

У разі наявності відповідного обладнання постачальників просять у додатку до комерційної пропозиції надати детальну інформацію, зокрема:

  • дату виробництва;
  • стан обладнання (нове або вживане);
  • заводські сертифікати випробувань;
  • відповідність серійних номерів;
  • актуальні фотоматеріали з датою зйомки;
  • технічні паспорти та конфігурацію;
  • вимоги до монтажу та схеми підключення;
  • сертифікати CE, ISO, відповідності та походження;
  • строк та обсяг гарантії;
  • контакти уповноваженого сервісного партнера в Україні або ЄС;
  • інформацію щодо роботи обладнання за низьких температур та можливості холодного запуску,
  • місце фактичного зберігання генераторів.

Однією з ключових вимог є терміновість поставки.

З урахуванням надзвичайних обставин комерційні пропозиції приймаються до 18:00 22 січня 2026 року.

Вчора уряд ухвалив рішення виділити семи регіонам 2,56 млрд грн з резервного фонду держбюджету на термінову закупівлю обладнання мобільної розподіленої генерації. За ці кошти будуть придбані генератори великої потужності, здатні виробляти як тепло, так і електроенергію.

Нагадаємо, з жовтня 2025 року Росія пошкодила 8,5 ГВт енергогенерації України, зокрема тепло- та гідроелектростанції. Для покриття дефіциту та відновлення пошкоджених потужностей Україні терміново потрібна допомога на $1 млрд.

Автор:
Тетяна Гойденко