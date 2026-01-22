Запланована подія 2

В Украине формируют национальный резерв генераторов: объявлен сбор коммерческих предложений

генератор
В Украине формируют национальный резерв генераторов / Depositphotos

В Украине начато формирование национального резерва альтернативных источников электроэнергии. В связи с необходимостью устойчивого обеспечения общин электроснабжением в условиях последствий вражеских ударов объявлен сбор коммерческих предложений от дизельных поставщиков.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Агентство восстановления.

Потребность включает генераторные установки мощностью 1 МВт, 1,5 МВт, 2 МВт, 2,5 МВт и 3 МВт с рабочим напряжением 6 кВ или 10 кВ.

При наличии соответствующего оборудования поставщиков просят в приложении к коммерческому предложению предоставить подробную информацию, в частности:

  • дату производства;
  • состояние оборудования (новое или б/у);
  • заводские сертификаты испытаний;
  • соответствие серийным номерам;
  • актуальные фотоматериалы с датой съемки;
  • технические паспорта и конфигурацию;
  • требования к монтажу и схеме подключения;
  • сертификаты CE, ISO, соответствия и происхождения;
  • срок и объем гарантии;
  • контакты уполномоченного сервисного партнера в Украине или в ЕС;
  • информацию о работе оборудования при низких температурах и возможности холодного запуска,
  • место фактического хранения генераторов

Одним из ключевых требований является срочность поставки.

С учетом чрезвычайных обстоятельств коммерческие предложения принимаются до 18.00 22 января 2026 года.

Вчера правительство приняло решение выделить семи регионам 2,56 млрд грн из резервного фонда госбюджета на срочную закупку оборудования мобильного распределенного поколения. За эти средства будут приобретены генераторы большой мощности, способные производить как тепло, так и электроэнергию.

Напомним, с   октября 2025 года   Россия повредила 8,5 ГВт энергогенерации Украины, в том числе тепло- и гидроэлектростанции. Для покрытия дефицита и восстановления поврежденных мощностей Украине срочно необходима помощь на $1 млрд.

Автор:
Татьяна Гойденко