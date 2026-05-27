Украина усиливает цифровую защиту: международные партнеры инвестировали более 300 млн. грн.

Проектный офис Таллиннского механизма за год работы привлек более 300 млн. грн. на проекты по усилению кибербезопасности и расширил международное сотрудничество для укрепления цифровой устойчивости Украины.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минцифры.

Проектный офис создан год назад для координации международной поддержки в сфере кибербезопасности и повышения эффективности помощи государственным учреждениям и объектам критической инфраструктуры.

За это время за финансирование Канады, Нидерландов и Великобритании удалось реализовать семь киберпроектов общей стоимостью более 300 млн. грн. Они направлены на усиление защиты государственных органов и критической инфраструктуры от кибератак. Еще более 20 проектов находятся в работе, а около 70 ожидают согласования международных доноров.

Одним из ключевых направлений стало сотрудничество с частным сектором. При поддержке партнеров из Эстонии начала работу платформа Tallinn Mechanism Platform, которая должна привлекать бизнес к поддержке Украины. За первые три месяца к ней присоединились более 150 компаний из 19 стран.

Также Таллиннский механизм продолжил расширять международное партнерство. К инициативе присоединились три новые страны, а Всемирный банк получил статус официального наблюдателя.

Отдельное внимание было уделено подготовке кадров. Франция, Германия и Эстония запустили образовательные программы для украинских киберспециалистов.

Напомним, с 20 декабря 2023 года Таллинский механизм стал ключевым инструментом координации международной помощи в сфере кибербезопасности Украины. Инициатива объединила 13 стран-партнеров и привлекла 241,7 млн евро финансирования проектов, способствовавших укреплению цифровой безопасности нашей страны в условиях полномасштабной войны.