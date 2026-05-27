Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,28

+0,03

EUR

51,52

--0,01

Наличный курс:

USD

44,21

44,12

EUR

51,80

51,60

Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украина усиливает цифровую защиту: международные партнеры инвестировали более 300 млн. грн.

ноутбук, кибербезопасность
Международные партнеры инвестировали более 300 млн. грн. / Freepik

Проектный офис Таллиннского механизма за год работы привлек более 300 млн. грн. на проекты по усилению кибербезопасности и расширил международное сотрудничество для укрепления цифровой устойчивости Украины.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минцифры.

Проектный офис создан год назад для координации международной поддержки в сфере кибербезопасности и повышения эффективности помощи государственным учреждениям и объектам критической инфраструктуры.

За это время за финансирование Канады, Нидерландов и Великобритании удалось реализовать семь киберпроектов общей стоимостью более 300 млн. грн. Они направлены на усиление защиты государственных органов и критической инфраструктуры от кибератак. Еще более 20 проектов находятся в работе, а около 70 ожидают согласования международных доноров.

Одним из ключевых направлений стало сотрудничество с частным сектором. При поддержке партнеров из Эстонии начала работу платформа Tallinn Mechanism Platform, которая должна привлекать бизнес к поддержке Украины. За первые три месяца к ней присоединились более 150 компаний из 19 стран.

Также Таллиннский механизм продолжил расширять международное партнерство. К инициативе присоединились три новые страны, а Всемирный банк получил статус официального наблюдателя.

Отдельное внимание было уделено подготовке кадров. Франция, Германия и Эстония запустили образовательные программы для украинских киберспециалистов.

Напомним, с 20 декабря 2023 года Таллинский механизм стал ключевым инструментом координации международной помощи в сфере кибербезопасности Украины. Инициатива объединила 13 стран-партнеров и привлекла 241,7 млн евро финансирования проектов, способствовавших укреплению цифровой безопасности нашей страны в условиях полномасштабной войны.

Автор:
Татьяна Гойденко