Україна посилює цифровий захист: міжнародні партнери інвестували понад 300 млн грн

Проєктний офіс Талліннського механізму за рік роботи залучив понад 300 млн грн на проєкти з посилення кібербезпеки та розширив міжнародну співпрацю для зміцнення цифрової стійкості України.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінцифри.

Проєктний офіс був створений рік тому для координації міжнародної підтримки у сфері кібербезпеки та підвищення ефективності допомоги державним установам і об’єктам критичної інфраструктури.

За цей час за фінансування Канади, Нідерландів та Великої Британії вдалося реалізувати сім кіберпроєктів загальною вартістю понад 300 млн грн. Вони спрямовані на посилення захисту державних органів та критичної інфраструктури від кібератак. Ще понад 20 проєктів наразі перебувають у роботі, а близько 70 очікують погодження міжнародних донорів.

Одним із ключових напрямів стала співпраця з приватним сектором. За підтримки партнерів з Естонії запрацювала платформа Tallinn Mechanism Platform, яка має залучати бізнес до підтримки України. За перші три місяці до неї приєдналися понад 150 компаній із 19 країн.

Також Талліннський механізм продовжив розширювати міжнародне партнерство. До ініціативи долучилися три нові країни, а Світовий банк отримав статус офіційного спостерігача.

Окрему увагу приділяли підготовці кадрів. Франція, Німеччина та Естонія запустили освітні програми для українських кіберфахівців.

Нагадаємо, з 20 грудня 2023 Талліннський механізм став ключовим інструментом координації міжнародної допомоги у сфері кібербезпеки України. Ініціатива об’єднала 13 країн-партнерів та залучила 241,7 млн євро фінансування проєктів, які сприяли зміцненню цифрової безпеки нашої країни в умовах повномасштабної війни.