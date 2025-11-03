Запланована подія 2

Украина утвердила новый стандарт безбарьерности зданий

безбарьерность
Новый стандарт регламентирует ключевые аспекты доступности / Depositphotos

Украина утвердила новый национальный стандарт ДСТУ ISO 21542:2025 "Дома и сооружения. Доступность и удобство использования урбанизированной среды", определяющий международно признанные параметры безбарьерности в зданиях и общественных пространствах.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий Украины.

Документ разработан по заказу Министерства развития общин и территорий Украины.

Новый стандарт регламентирует ключевые аспекты доступности: ширину двери, уклон пандусов, логику навигации, требования к освещению, звуковым сигналам, доступности уборных и мест общего пользования. Его цель – обеспечить комфортное и безопасное пользование пространством для всех людей, в частности, маломобильных групп населения.

ISO 21542 – это международный эталон в сфере доступности, используемый в странах ЕС, Японии, Канаде, Австралии и других государствах. Теперь этот стандарт официально действует и в Украине как национальный ДСТУ.

Украина постепенно обновляет строительные нормы, заменяя устаревшие требования на современные, основанные на принципах безбарьерности. Внедрение ISO 21542 в украинскую нормативную базу продолжается: изменения в государственные строительные нормы (ДБН), в частности №2 и будущее №3, разработаны с учетом этого международного стандарта.

Это обеспечивает согласованность украинских норм с европейскими подходами к проектированию доступной среды.

Напомним, в конце октября Кабинет министров поддержал внесение изменений в работу Единой государственной электронной системы в сфере строительства (ЕГЭСБ). Это означает, что теперь в проектной документации и отчетах экспертизы обязательно будет чек-лист проверки доступности зданий для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения.

Автор:
Татьяна Гойденко