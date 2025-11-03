Україна затвердила новий стандарт безбар’єрності будівель

Україна затвердила новий національний стандарт ДСТУ ISO 21542:2025 “Будинки та споруди. Доступність і зручність використання урбанізованого середовища”, який визначає міжнародно визнані параметри безбар’єрності у будівлях і громадських просторах.

Документ розроблено за замовленням Міністерства розвитку громад та територій України.

Новий стандарт регламентує ключові аспекти доступності: ширину дверей, ухил пандусів, логіку навігації, вимоги до освітлення, звукових сигналів, доступності вбиралень і місць загального користування. Його мета — забезпечити комфортне і безпечне користування простором для всіх людей, зокрема маломобільних груп населення.

ISO 21542 — це міжнародний еталон у сфері доступності, який використовується в країнах ЄС, Японії, Канаді, Австралії та інших державах. Тепер цей стандарт офіційно діє і в Україні як національний ДСТУ.

Україна поступово оновлює будівельні норми, замінюючи застарілі вимоги на сучасні, засновані на принципах безбар’єрності. Впровадження ISO 21542 в українську нормативну базу вже триває: зміни до державних будівельних норм (ДБН), зокрема №2 та майбутня №3, розроблені з урахуванням цього міжнародного стандарту.

Це забезпечує узгодженість українських норм із європейськими підходами до проєктування доступного середовища.

