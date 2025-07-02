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Украина увеличила импорт газа в 12 раз: Венгрия стала крупнейшим поставщиком

газ
Фото: facebook.com/gas.tso.ua

Украина в первой половине 2025 г. увеличила объемы импорта природного газа более чем в 12 раз – до почти 2,1 млрд куб м. Это наивысшее значение за первое полугодие за последние 5 лет.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает ExPro.

Почему вырос импорт

Увеличение объемов импорта природного газа в 2025 году эксперты связывают с дефицитом голубого топлива в Украину после массированных российских обстрелов объектов украинской газодобычи. В результате обстрелов общая добыча природного газа в Украине в отдельные дни падала более чем на 40%.

Учитывая низкие запасы газа в хранилищах, холодную погоду и поврежденную добычу, Украина срочно начала закупки импортного газа в феврале 2025 года для покрытия дефицита в конце прошлого отопительного сезона.

Фото 2 — Украина увеличила импорт газа в 12 раз: Венгрия стала крупнейшим поставщиком

Структура импорта

Большую часть природного газа в 2025 году импортирует "Нафтогаз". По оценкам аналитиков, доля компании в общем импорте газа в первой половине года составляет более 88%, что составляет около 1,85 млрд куб.

Частные компании в начале года импортировали природный газ, прежде всего для его продажи «Укртрансгаза», компании из группы «Нафтогаз».

Основная часть природного газа была импортирована из Венгрии – 1,16 млрд куб м или 56% всего импорта в первой половине 2025 г. Кроме того, Украина импортировала газ из Польши – 500 млн куб м (24%) и из Словакии – 430 млн куб м (20%).

Фото 3 — Украина увеличила импорт газа в 12 раз: Венгрия стала крупнейшим поставщиком

По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, страна планирует импортировать не менее 4,6 млрд кубометров природного газа.

Украина планирует до 1 ноября закачать в хранилища не менее 13 млрд куб м, чуть больше, чем в прошлом году.

Но сейчас уровень наполненности украинских подземных хранилищ газа (ПХГ) составляет лишь 11,19% или 3.37 млрд м³ газа (или почти 8 млрд м3 с учетом 4.6 млрд м3 активного газа, выполняющего функцию буферного и невозможного отобрать из ПХГ). Это исторический минимум газа в настоящее время и на 1.92 млрд м3 меньше, чем в прошлом году.

Автор:
Светлана Манько
Online трансляція "HR Wisdom Summit 2025"
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