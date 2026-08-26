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Украина увеличила передачу грузов через железнодорожные переходы с Польшей

вагоны-зерновозы
Грузопоток из-за железнодорожной границы с Польшей вырос на 9% / Depositphotos

В августе объем передачи грузов через украинско-польские железнодорожные пограничные переходы вырос на 9,2% по сравнению с июлем. Всего за этот период было передано около 1,24 млн тонн грузов.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует  RAIL.insider.

Украина нарастила железнодорожные перевозки

За 23 суток августа через железнодорожные переходы с Польшей передали почти 1,24 млн тонн грузов. Среднесуточный объем передачи составил 977 вагонов – на 39 вагонов, или 9,2%, больше, чем в июле.

В августе на экспорт через польское направление было направлено 685 тыс. тонн грузов, тогда как импорт составил 554 тыс. тонн.

Наибольшую долю в экспортных перевозках составила руда – 268 тыс. тонн. Еще 228 тыс. тонн пришлось на контейнерные грузы. Объем экспорта зерновых увеличился до 74 тыс. тонн.

Наиболее заметно по сравнению с июлем увеличились перевозки агропродукции - среднесуточная передача выросла на 34 вагона. Передача руды прибавила 13 вагонов в сутки. В то же время контейнерные перевозки сократились на 32 вагона в сутки.

Польские перевозчики объяснили снижение объемов контейнерных грузов сложностями с перегрузкой на станции Мостиска II. Стороны ищут возможности проводить соответствующие операции на других станциях.

Всего за первые семь месяцев года через украинско-польские железнодорожные переходы было передано почти 9,8 млн. тонн грузов.

Напомним, в августе среднесуточная передача зерновых вагонов через западные железнодорожные переходы Украины увеличилась в 2,3 раза по сравнению с июлем. Главный рост зафиксирован на направлениях Румынии и Польши, тогда как Венгрия снизила прием грузов.

Автор:
Ольга Опенько

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