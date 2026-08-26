Україна збільшила передачу вантажів через залізничні переходи з Польщею

У сепні обсяг передачі вантажів через українсько-польські залізничні прикордонні переходи зріс на 9,2% порівняно з липнем. Загалом за цей період було передано майже 1,24 млн тонн вантажів.

Як пише Delo.ua, по це інформує RAIL.insider.

Україна наростила залізничні перевезення

Упродовж 23 діб серпня через залізничні переходи з Польщею передали майже 1,24 млн тонн вантажів. Середньодобовий обсяг передачі становив 977 вагонів - на 39 вагонів, або 9,2%, більше, ніж у липні.

У серпні на експорт через польський напрямок спрямували 685 тис. тонн вантажів, тоді як імпорт становив 554 тис. тонн.

Найбільшу частку в експортних перевезеннях склала руда - 268 тис. тонн. Ще 228 тис. тонн припало на контейнерні вантажі. Обсяг експорту зернових зріс до 74 тис. тонн.

Найпомітніше порівняно з липнем збільшилися перевезення агропродукції - середньодобова передача зросла на 34 вагони. Передача руди додала 13 вагонів на добу. Водночас контейнерні перевезення скоротилися на 32 вагони на добу.

Польські перевізники пояснили зниження обсягів контейнерних вантажів труднощами з перевантаженням на станції Мостиська II. Наразі сторони шукають можливості проводити відповідні операції на інших станціях.

Загалом за перші сім місяців року через українсько-польські залізничні переходи було передано майже 9,8 млн тонн вантажів.

Нагадаємо, у серпні середньодобова передача зернових вагонів через західні залізничні переходи України збільшилася у 2,3 раза порівняно з липнем. Головне зростання зафіксоване на напрямках Румунії та Польщі, тоді як Угорщина зменшила прийом вантажів.