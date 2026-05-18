Українська залізниця наростила перевезення агротоварів більш ніж на 30%

вагони
Укрзалізниця звітує про обсяги аграрного експорту на початку 2026 року/Rail.insider / Укрзалізниця

У травні обсяг перевезень шротів і макухи залізницею зріс на 31% порівняно з квітнем. 

Як пише Delo.ua, про це інформує Railinsider.

Аграрні вантажі

Найбільша частка вантажів транспортувалася через сухопутні прикордонні переходи, тоді як чверть експорту припала на морські порти.

За 12 діб травня залізницею було транспортовано 120,8 тис. тонн шротів і макухи. Близько 75% цього обсягу перевезено через сухопутні прикордонні переходи, тоді як 25% - через морські порти.

Також за цей період залізницею перевезено 49 тис. тонн олії, що на 4% більше, ніж у квітні. Експорт олії розподілився майже порівну: 51% через порти та 49% через західні сухопутні переходи.

Нагадаємо, за підсумками квітня зафіксовано зростання обсягів передачі зернових вантажів через українсько-угорські залізничні прикордонні переходи.

Автор:
Ольга Опенько