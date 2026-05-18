Украинская железная дорога нарастила перевозку агротоваров более чем на 30%

В мае объем перевозок шротов и жмыха по железной дороге вырос на 31% по сравнению с апрелем.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Railinsider.

Аграрные грузы

За 12 суток по железной дороге было транспортировано 120,8 тыс. тонн шротов и жмыха. Около 75% этого объема перевезено через сухопутные пограничные переходы, в то время как 25% - через морские порты.

Также за этот период по железной дороге перевезено 49 тыс. тонн масла, что на 4% больше, чем в апреле. Экспорт масла распределился почти поровну: 51% из-за портов и 49% из-за западных сухопутных переходов.

Напомним, по итогам апреля зафиксирован рост объемов передачи зерновых грузов через украино-венгерские железнодорожные пограничные переходы.