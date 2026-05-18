Украинская железная дорога нарастила перевозку агротоваров более чем на 30%

вагоны
Укрзализныця отчитывается об объемах аграрного экспорта / Укрзалізниця

В мае объем перевозок шротов и жмыха по железной дороге вырос на 31% по сравнению с апрелем.

Аграрные грузы

Аграрные грузы

Наибольшая часть грузов транспортировалась через сухопутные пограничные переходы, тогда как четверть экспорта пришлась на морские порты.

За 12 суток по железной дороге было транспортировано 120,8 тыс. тонн шротов и жмыха. Около 75% этого объема перевезено через сухопутные пограничные переходы, в то время как 25% - через морские порты.

Также за этот период по железной дороге перевезено 49 тыс. тонн масла, что на 4% больше, чем в апреле. Экспорт масла распределился почти поровну: 51% из-за портов и 49% из-за западных сухопутных переходов.

Напомним, по итогам апреля зафиксирован рост объемов передачи зерновых грузов через украино-венгерские железнодорожные пограничные переходы.

Автор:
Ольга Опенько