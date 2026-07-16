Украина вернула более 500 тел погибших военных

В Украину в рамках репатриационных мер вернули 501 тело погибших, которые, по утверждению российской стороны, могут принадлежать украинским военнослужащим.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение Координационного штаба по обращению с военнопленными.

В дальнейшем следователи правоохранительных органов совместно с представителями экспертных учреждений проведут необходимые меры по идентификации репатриированных тел.

Репатриацию удалось провести по результатам совместной работы представителей Координационного штаба, Объединенного центра при СБУ, Вооруженных сил Украины, МВД, Офиса уполномоченного Верховной Рады по правам человека, Секретариата уполномоченного по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС и других структур сектора безопасности и обороны.

В штабе также отметили, что Международный комитет Красного Креста способствовал реализации репатриационных мер.

Перевозка репатриированных тел в специализированные государственные учреждения осуществляет личный состав Объединенного центра обеспечения мероприятий гражданско-военного сотрудничества ВСУ.

Он также организует передачу тел представителям правоохранительных органов в системе МВД и судебно медицинской экспертизы в системе Минздрава.

Напомним, 18 июня в Украину вернули тела 522 погибших в рамках репатриационных мер. По утверждению российской стороны, тела принадлежат гражданам Украины, в частности, военнослужащим.