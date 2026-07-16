Україна повернула понад 500 тіл загиблих військових

В Україну в межах репатріаційних заходів повернули 501 тіло загиблих, які, за твердженням російської сторони, можуть належати українським військовослужбовцям.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Надалі слідчі правоохоронних органів спільно з представниками експертних установ проведуть необхідні заходи для ідентифікації репатрійованих тіл.

Репатріацію вдалося провести за результатами спільної роботи представників Координаційного штабу, Об’єднаного центру при СБУ, Збройних сил України, МВС, Офісу уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Секретаріату уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС та інших структур сектору безпеки і оборони.

У штабі також зазначили, що Міжнародний комітет Червоного Хреста сприяв реалізації репатріаційних заходів.

Перевезення репатрійованих тіл до спеціалізованих державних установ здійснює особовий склад Об’єднаного центру забезпечення заходів цивільно-військового співробітництва ЗСУ. Він також організовує передачу тіл представникам правоохоронних органів у системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ.

Нагадаємо, 18 червня в Україну повернули тіла 522 загиблих у межах репатріаційних заходів. За твердженням російської сторони, тіла належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям.