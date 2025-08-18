Украина воспользовалась дефицитом говядины на мировом рынке, значительно увеличив экспорт в июле

Украина нарастила экспорт крупного рогатого скота (КРС) и говядины в июле 2025 года. Это произошло на фоне ограниченного предложения на мировых рынках и роста цен как на красное мясо, так и живец. Экспорт составил около 1,98 тыс. т КРС живым весом, что на 62% больше по отношению к июню 2025 года и на 14% больше по отношению к июлю 2024 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные аналитика Ассоциации производителей молока Георгия Кухалейшвили.

Ключевые показатели

Денежная выручка за экспортируемых животных составила 4,19 млн долларов, что на 24% меньше по отношению к июню 2025 года, но на 32% больше по отношению к июлю 2024 года. В январе-июле 2025 года Украина экспортировала 11,71 тыс. т КРС живым весом (+72%) на сумму 25,65 млн дол. (+111%).

В июле украинские экспортеры поставили на внешние рынки 35 т свежей или охлажденной говядины, что в 70 раз больше по отношению к июню текущего года и в 50 раз по сравнению с июлем 2024 года.

За 7 месяцев текущего года Украина погрузила на внешние рынки 101 т охлажденной говядины (-89%) на сумму 587 тыс. долларов (-89%).

Натуральные объемы экспорта мороженой говядины из Украины в прошлом месяце составили 1,68 тыс. т, что на 4% больше по отношению к июню, но на 1% меньше по отношению к июлю 2024 года.

Кроме того, в июле Украина импортировала 242 т КРС живым весом, что на 1% меньше по отношению к июню 2025 года, но на 125% больше по отношению к июлю 2025 года.

Основными причинами роста экспорта говядины являются:

сокращение предложения коров и красного мяса на мировом рынке;

рост цен на черенок и говядину;

основные мировые поставщики, такие как Бразилия и Австралия, сосредоточены на удовлетворении спроса США и Китая;

увеличение импорта говядины в Великобританию на 10% ежемесячно.

Как отметил Георгий Кухалейшвили, увеличение поставок по Украине в июле КРС живым весом и говядины вполне соответствует ситуации на мировом рынке. Предложения коров и красного мяса на мировом рынке сокращается.

Напомним, в январе-июне 2025 года Украина экспортировала 9,58 тыс. т мороженой говядины (+26%) на сумму 37,58 млн доларов (+18%).