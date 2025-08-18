Україна скористалася дефіцитом яловичини на світовому ринку, значно збільшивши експорт у липні

Україна наростила експорт великої рогатої худоби (ВРХ) та яловичини в липні 2025 року. Це сталося на тлі обмеженої пропозиції на світових ринках та зростання цін як на червоне м’ясо, так і на живець. Експорт склав близько 1,98 тис. т ВРХ живою вагою, що на 62% більше відносно червня 2025 року і на 14% більше відносно липня 2024 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані аналітика Асоціації виробників молока Георгія Кухалейшвілі.

Ключові показники

Грошова виручка за експортованих тварин становила 4,19 млн дол., що на 24% менше відносно червня 2025 року, але на 32% більше відносно липня 2024 року. У січні-липні 2025 року Україна експортувала 11,71 тис. т ВРХ живою вагою (+72%) на суму 25,65 млн доларів (+111%).

У липні українські експортери поставили на зовнішні ринки 35 т свіжої або охолодженої яловичини, що у 70 разів більше відносно червня поточного року і у 50 разів більше відносно липня 2024 року.

За 7 місяців поточного року Україна відвантажила на зовнішні ринки 101 т охолодженої яловичини (-89%) на суму 587 тис. доларів (-89%).

Натуральні обсяги експорту мороженої яловичини з України у минулому місяці становили 1,68 тис. т, що на 4% більше відносно червня, але на 1% менше відносно липня 2024 року.

Крім того ц липні Україна імпортувала 242 т ВРХ живою вагою, що на 1% менше відносно червня 2025 року, але на 125% більше відносно липня 2025 року.

Основними причинами зростання експорту яловичини є:

скорочення пропозиції корів та червоного м'яса на світовому ринку;

зростання цін на живець та яловичину;

основні світові постачальники, такі як Бразилія та Австралія, зосереджені на задоволенні попиту з боку США та Китаю;

збільшення імпорту яловичини до Великої Британії на 10% щомісяця.

Як зауважив Георгій Кухалейшвілі, збільшення поставок Україною в липні ВРХ живою вагою та яловичини цілком відповідає ситуації на світовому ринку. Пропозиції корів та червоного м’яса на світовому ринку скорочується.

Нагадаємо, у січні-червні 2025 року Україна експортувала 9,58 тис. т мороженої яловичини (+26%) на суму 37,58 млн доларів (+18%).