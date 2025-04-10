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Украина возобновила паромное сообщение с Грузией впервые с 2022 года
Впервые с начала полномасштабной войны Украина возобновила паромное сообщение с Грузией, выполнив два рейса из порта "Черноморск" в порт грузинского порта "Батуми".
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
По словам директора по коммерческой работе и логистике АО "Укрзализныця" Тимофея Мураховского, в марте уже состоялось два рейса парома из Черноморска в Батуми (18 и 26 числа), третий запланирован на следующую неделю.
Он отметил, что проект реализуется с участием судоходной компании "Укрферри" (Одесса) и дочерней компании АО "Укрзализныця" UZ Cargo Poland (Варшава).
Мураховский отметил, что первые рейсы в марте были выполнены в режиме информационной тишины. Он призвал бизнес активнее приобщаться к направлению.
Морское сообщение между Украиной и Грузией
С начала полномасштабной агрессии России в феврале 2022 морское сообщение между Украиной и Грузией отсутствует.
Еще с июля 2024 года судоходная компания "Укрферри" анонсировала возобновление паромного сообщения "Черноморск-Батуми", но этого не произошло. Ожидалось, что на маршруте будет курсировать автомобильно-железнодорожный/пассажирский паром Kaunas, построенный в 1989 году в Германии. Паром Kaunas имеет 250 пассажирских мест в каютах разного класса: люкс, полулюкс, двухместный и трехместный. Время в пути – 60 часов.