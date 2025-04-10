Україна відновила поромне сполучення з Грузією вперше з 2022 року

Вперше з початку повномасштабної війни Україна відновила поромне сполучення з Грузією, виконавши два рейси з порту "Чорноморськ" до порту грузинського порту "Батумі".

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Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За словами директора з комерційної роботи та логістики АТ "Укрзалізниця" Тимофія Мураховського, у березні вже відбулося два рейси порома з Чорноморська до Батумі (18 та 26 числа), третій заплановано на наступний тиждень.

Він зазначив, що проєкт реалізується за участі судноплавної компанії "Укрферрі" (Одеса) й дочірньої компанії АТ "Укрзалізниця" UZ Cargo Poland (Варшава).

Мураховський наголосив, що перші рейси в березні були виконані в режимі інформаційної тиші. Він закликав бізнес активніше долучатися до напрямку.

Морське сполучення між Україною та Грузією

Від початку повномасштабної агресії Росії в лютому 2022 року морське сполучення між Україною та Грузією відсутнє.

Ще з липня 2024 року судноплавна компанія "Укрферрі" анонсувала відновлення поромного сполучення "Чорноморськ-Батумі", але цього не відбулось. Очікувалось, що на маршруті курсуватиме автомобільно-залізничний/пасажирський пором Kaunas, побудований у 1989 році в Німеччині. Пором Kaunas має 250 пасажирських місць у каютах різного класу: люкс, напівлюкс, двомісні та тримісні. Час у дорозі – 60 годин.