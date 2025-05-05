Украина ввела новые правила использования смарт-тахографов по европейскому образцу

Министерство развития общин и территорий утвердило обновленный порядок использования смарт-тахографов в Украине. Соответствующий приказ №532 уже зарегистрирован в Министерстве юстиции, а новые правила вступят в силу 27 мая 2025 года.

Об этом говорится на сайте ведомства.

Тахографы — это устройства, фиксирующие скорость движения, а также рабочие и периоды отдыха водителей грузового и пассажирского транспорта.

Новые нормы гармонизированы с европейским законодательством. До этого времени в Украине не было технической и правовой возможности полноценно обслуживать смарт-тахографы, установленные на современных грузовиках, поступающих из ЕС.

Теперь создана полноценная нормативная база для выдачи, поверки и использования карт смарт-тахографов. В частности, приказом утверждены их описание и образцы.

Ключевые изменения

Среди основных изменений, предусмотренных обновленным порядком, есть возможность подачи заявлений для получения карт смарт-тахографа в онлайн-формате. Ранее такая процедура была доступна лично или почтой, что создавало дополнительные трудности как для заявителей, так и для центров выдачи.

Также отменено требование обязательного наличия протокола адаптации тахографа на борту транспортного средства, что должно упростить повседневную работу перевозчиков и водителей.

Отдельно урегулирован порядок организации технического обслуживания пунктов сервиса смарт-тахографов, а также уточнена процедура рассмотрения заявлений от хозяйствующих субъектов, занимающихся установкой и техническим обслуживанием этих устройств. Теперь эта процедура согласована с положениями закона Украины "Об административной процедуре".

Кроме того, расширен круг водителей, которые могут получить тахографическую карту. Теперь это право имеют и водители категории В, если согласно действующему законодательству они имеют разрешение на управление грузовыми автомобилями.

Заказать новые карты можно будет по завершении необходимых технических процедур со стороны европейских партнеров.

Также Кабинет министров 18 июня принял постановление о изменения в лицензирование перевозчиков, инициированные Минрегионом и Укртрансбезопасностью, ключевой целью которого является быстрая и полностью оцифрованная процедура получения лицензий в соответствии с европейскими нормами.