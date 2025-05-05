Україна запровадила нові правила використання смарт-тахографів за європейським зразком

Міністерство розвитку громад та територій затвердило оновлений порядок використання смарт-тахографів в Україні. Відповідний наказ № 532 вже зареєстровано в Міністерстві юстиції, а нові правила набудуть чинності 27 травня 2025 року.

Про це йдеться на сайті відомства.

Тахографи — це пристрої, що фіксують швидкість руху, а також робочі та відпочинкові періоди водіїв вантажного і пасажирського транспорту.

Зазначається, що нові норми гармонізовані з європейським законодавством. До цього часу в Україні не було технічної та правової можливості повноцінно обслуговувати смарт-тахографи, встановлені на сучасних вантажівках, які надходили з ЄС.

Тепер створено повноцінну нормативну базу для видачі, повірки та використання карток смарт-тахографів. Зокрема, наказом затверджено їх опис і зразки.

Ключові зміни

Серед основних змін, передбачених оновленим порядком, є можливість подачі заяв для отримання карток смарт-тахографа в онлайн-форматі. Раніше така процедура була доступна лише особисто або поштою, що створювало додаткові труднощі як для заявників, так і для центрів видачі.

Також скасовано вимогу обов’язкової наявності протоколу адаптації тахографа на борту транспортного засобу, що має спростити повсякденну роботу перевізників і водіїв.

Окремо врегульовано порядок організації технічного обслуговування пунктів сервісу смарт-тахографів, а також уточнено процедуру розгляду заяв від суб’єктів господарювання, які займаються встановленням і технічним обслуговуванням цих пристроїв. Відтепер ця процедура узгоджена із положеннями закону України "Про адміністративну процедуру".

Крім того, розширено коло водіїв, які можуть отримати карту тахографа. Відтепер це право мають і водії категорії В, якщо згідно з чинним законодавством вони мають дозвіл на керування вантажними автомобілями.

Замовити нові картки можна буде після завершення необхідних технічних процедур з боку європейських партнерів.

Також Кабінет міністрів 18 червня ухвалив постанову про зміни до ліцензування перевізників, ініційовані Мінрегіоном та Укртрансбезпекою, ключовою метою якого є швидка й повністю оцифрована процедура отримання ліцензій відповідно до європейських норм.