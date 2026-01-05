Запланована подія 2

Украина ввела санкции против лиц и компаний, поставляющих продукцию для российского ВПК

Зеленский, закон, подпись
Владимир Зеленский ввел новые санкции против компаний, поставляющих продукцию для российского ВПК / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по применению санкций против лиц и компаний, производящих и поставляющих средства связи, РЭБ и микроэлектронику для российского военно-промышленного комплекса (ВПК).

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Под новые ограничения попали 95 физических и 70 юридических лиц, большинство из которых - граждане и резиденты России. Это лица и компании, связанные с обслуживанием государственного оборонного заказа России и деятельностью оборонно-промышленного комплекса.

Среди них – предприятия и их руководители, производящие и поставляющие продукцию в сферах связи, радиоэлектронной борьбы и микроэлектроники для российского ВПК и силовых структур.

Санкции введены против промышленных компаний химической, добывающей, металлургической отрасли и топливно-энергетического комплекса РФ.

В ОП подчеркнули, что Украина продолжит работать над синхронизацией украинских санкций в юрисдикциях стран-партнеров, а некоторые из позиций учтут в 20-м пакете санкций Евросоюза, подготовка которого сейчас идет.

Напомним, ранее Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против 56 морских судов.

Автор:
Светлана Манько