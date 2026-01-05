Запланована подія 2

Україна запровадила санкції проти осіб та компаній, які постачають продукцію для російського ВПК

Зеленський, закон, підпис
Володимир Зеленський ввів нові санкції проти компаній, які постачають продукцію для російського ВПК / Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони щодо застосування санкцій проти осіб та компаній, які виробляють і постачають засоби зв’язку, РЕБ та мікроелектроніку для російського військово-промислового комплексу (ВПК).

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Зазначається, що під нові обмеження потрапили 95 фізичних і 70 юридичних осіб, більшість із яких – громадяни та резиденти Росії. Це особи й компанії, пов’язані з обслуговуванням державного оборонного замовлення Росії та діяльністю її оборонно-промислового комплексу.

Серед них – підприємства та їх керівники, які виробляють і постачають продукцію у сферах зв’язку, радіоелектронної боротьби й мікроелектроніки для російського ВПК та силових структур.

Санкції запроваджені проти промислових підприємств хімічної, видобувної, металургійної галузі та паливно-енергетичного комплексу РФ.

В ОП підкреслили, що Україна продовжить працювати над синхронізацією українських санкцій у юрисдикціях країн-партнерів, а деякі з позицій врахують у 20-му пакеті санкцій Євросоюзу, підготовка якого зараз триває.

Нагадаємо, раніше Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про застосування санкцій проти 56 морських суден.

Автор:
Світлана Манько