Украина ввела в эксплуатацию более 300 МВт ветровых мощностей в год

Развитие ветроэнергетики стало ключевым элементом стратегии децентрализации энергосистемы Украины. По итогам 2025 года страна добавила более 300 МВт новых генерирующих мощностей, несмотря на сложные условия безопасности.

Как сообщает Delo.ua, об этом заявил первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов во время конференции Wind Europe 2026 в Мадриде.

Стратегические цели и законодательные изменения

Согласно Национальному плану действий по возобновляемой энергетике, Украина преследует амбициозные цели — достичь 6,2 ГВт ветроэнергетических мощностей к 2030 году. В настоящее время более 4 ГВт новых проектов уже находятся на разных стадиях разработки.

Для стимулирования инвестиций государство адаптирует законодательство к стандартам ЕС:

Модель "зеленой" премии: введена новая процедура аукционов для повышения конкурентоспособности ВИЭ.

Директива RED III: Минэнерго подготовило законопроект, упрощающий процедуры выдачи разрешений на проекты возобновляемой энергетики.

Интеграция с ЕС: синхронизация энергосистем и высокий спрос на чистую энергию создают новые возможности для международных инвесторов.

"У Украины есть одна из самых мощных баз ветровых ресурсов в Европе. Это уникальная возможность не только для восстановления, но и для строительства лучшей, более экологичной энергосистемы", — подчеркнул Некрасов.

Энергетическая безопасность из-за децентрализации

Развитие ветровых парков позволяет снизить зависимость от больших тепловых и атомных станций, которые являются целями для атак. Ветровые турбины, рассредоточенные по разным регионам, делают энергосистему более гибкой и устойчивой к внешним вызовам.

Напомним, в Одесской области построят три новых ветроэлектростанции при поддержке британского инвестора Elementum Energy. Общий объем инвестиций в эти проекты составляет около 90 млн. евро, что позволит существенно усилить энергонезависимость южных областей Украины.