Україна ввела в експлуатацію понад 300 МВт вітрових потужностей за рік

Розвиток вітроенергетики став ключовим елементом стратегії децентралізації енергосистеми України. За підсумками 2025 року країна додала понад 300 МВт нових генеруючих потужностей, попри складні безпекові умови.

Як повідомляє Delo.ua, про це заявив перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов під час конференції Wind Europe 2026 у Мадриді.

Стратегічні цілі та законодавчі зміни

Згідно з Національним планом дій з відновлюваної енергетики, Україна має амбітну мету — досягти 6,2 ГВт вітроенергетичних потужностей до 2030 року. Наразі понад 4 ГВт нових проєктів уже перебувають на різних стадіях розробки.

Для стимулювання інвестицій держава адаптує законодавство до стандартів ЄС:

  • Модель "зеленої" премії: запроваджено нову процедуру аукціонів для підвищення конкурентоспроможності ВДЕ.
  • Директива RED III: Міненерго підготувало законопроєкт, що спрощує процедури видачі дозволів на проєкти відновлюваної енергетики.
  • Інтеграція з ЄС: синхронізація енергосистем та високий попит на "чисту" енергію створюють нові можливості для міжнародних інвесторів.

"Україна має одну з найпотужніших баз вітрових ресурсів у Європі. Це унікальна можливість не лише для відновлення, а й для будівництва кращої, екологічнішої енергосистеми", — наголосив Некрасов.

Енергетична безпека через децентралізацію

Розвиток вітрових парків дозволяє зменшити залежність від великих теплових та атомних станцій, які є цілями для атак. Вітрові турбіни, розосереджені по різних регіонах, роблять енергосистему більш гнучкою та стійкою до зовнішніх викликів.

Нагадаємо, на Одещині збудують три нові вітроелектростанції за підтримки британського інвестора Elementum Energy. Загальний обсяг інвестицій у ці проєкти становить близько 90 млн євро, що дозволить суттєво посилити енергонезалежність південних областей України.

Автор:
Максим Кольц