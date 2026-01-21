Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,25

--0,02

EUR

50,72

+0,42

Наличный курс:

USD

43,50

43,40

EUR

51,00

50,79

ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украина выиграла арбитраж по "зеленому тарифу" на 22,7 млн евро

ВИДЕ, зеленая энергетика
Украина выиграла арбитраж по "зеленому тарифу" / Shutterstock

Арбитражный трибунал Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма (SCC) полностью отклонил иск иностранного инвестора о реструктуризации "зеленого тарифа" и принял сторону государства Украина.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Министерство юстиции.

Речь идет о деле по иску компании Modus Energy International BV (ныне Green Genius International BV), поданному в 2021 году на основании Договора к Энергетической хартии. Инвестор требовал не менее 22,7 млн евро компенсации, утверждая, что реформа "зеленого тарифа" в 2020 году якобы нарушила его инвестиционные права.

Арбитражный трибунал пришел к выводу, что Украина действовала в пределах своих суверенных полномочий, преследуя легитимную публичную цель. В решении отмечено, что заявленные финансовые требования были недоказанными и спекулятивными, а у инвестора не было защищенных ожиданий относительно неизменности регуляторной среды или гарантированной доходности инвестиций.

Это решение стало первой победой Украины в инвестиционном арбитраже, связанном с реструктуризацией "зеленого тарифа". Отдельно трибунал положительно оценил подход государства, в частности, открытый диалог с инвесторами и применение компромиссной модели реформирования.

Интересы Украины по делу представляли Министерство юстиции Украины совместно с международными юридическими советниками Allen & Overy Shearman Sterling US LLP и Gibson Dunn & Crutcher LLP, а также украинский юридический советник - Адвокатское бюро Сергея Гришко "Кверитиус Украина".

Решение арбитража является важным сигналом для международного инвестиционного сообщества и подтверждает возможность Украины профессионально и последовательно отстаивать свои интересы в сложных инвестиционных спорах.

Напомним, в конце ноября Кабинет министров одобрил проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины по имплементации законодательства Европейского Союза в сфере возобновляемых источников энергии".

Автор:
Татьяна Гойденко