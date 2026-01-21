Украина выиграла арбитраж по "зеленому тарифу" на 22,7 млн евро

Арбитражный трибунал Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма (SCC) полностью отклонил иск иностранного инвестора о реструктуризации "зеленого тарифа" и принял сторону государства Украина.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Министерство юстиции.

Речь идет о деле по иску компании Modus Energy International BV (ныне Green Genius International BV), поданному в 2021 году на основании Договора к Энергетической хартии. Инвестор требовал не менее 22,7 млн евро компенсации, утверждая, что реформа "зеленого тарифа" в 2020 году якобы нарушила его инвестиционные права.

Арбитражный трибунал пришел к выводу, что Украина действовала в пределах своих суверенных полномочий, преследуя легитимную публичную цель. В решении отмечено, что заявленные финансовые требования были недоказанными и спекулятивными, а у инвестора не было защищенных ожиданий относительно неизменности регуляторной среды или гарантированной доходности инвестиций.

Это решение стало первой победой Украины в инвестиционном арбитраже, связанном с реструктуризацией "зеленого тарифа". Отдельно трибунал положительно оценил подход государства, в частности, открытый диалог с инвесторами и применение компромиссной модели реформирования.

Интересы Украины по делу представляли Министерство юстиции Украины совместно с международными юридическими советниками Allen & Overy Shearman Sterling US LLP и Gibson Dunn & Crutcher LLP, а также украинский юридический советник - Адвокатское бюро Сергея Гришко "Кверитиус Украина".

Решение арбитража является важным сигналом для международного инвестиционного сообщества и подтверждает возможность Украины профессионально и последовательно отстаивать свои интересы в сложных инвестиционных спорах.

Напомним, в конце ноября Кабинет министров одобрил проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины по имплементации законодательства Европейского Союза в сфере возобновляемых источников энергии".